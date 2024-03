Primera. - EMPRESA ORGANIZADORA, OBJETO, DURACIÓN Y ÁMBITO

La organización del sorteo promocional está promovida por la empresa ROYAL CANIN IBÉRICA, S.A. (en adelante, “ROYAL CANIN”) con domicilio en Plaza de Carlos Trías Bertrán 4, 1ª Planta 28020 Madrid y N.I.F A-28244481.

ROYAL CANIN organiza, con fines promocionales el sorteo “NAVIDAD 2022” (en adelante, el “Sorteo” o la “Promoción”) de ámbito nacional, a desarrollar a través de Internet, cuya participación está abierta a participantes mayores de edad y residentes en España.

El periodo de participación en el sorteo se iniciará el 13 de diciembre de 2022 y finalizará el 6 de enero de 2023 a las 23:59h.

No obstante, lo anterior, ROYAL CANIN se reserva el derecho de modificar a su conveniencia las fechas del Sorteo por causas de fuerza mayor.

Segunda. - REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

Podrán participar en la presente Promoción todas aquellas personas (en adelante, los “Participantes”) que cumplan las siguientes normas de participación:

Ser propietario de un gato o de un perro, mayor de 18 años y residente en España.

Tener un perfil válido en la red social Instagram.

Seguir el perfil de Royal Canin en Instagram @royalcanin_es.

Los Participantes deberán comentar en el post de Instagram, de Royal Canin correspondiente a la presente promoción, mencionando a la persona (usuario igualmente de Instagram) con el que le gustaría compartir la experiencia.

Tercera. - PREMIOS, CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN Y FORMA DE CANJE

El día 7 de enero de 2023, se celebrará el sorteo en la plataforma Easy Promos. En la fecha del sorteo, de entre todas las participaciones validadas, se extraerá un (1) ganadore y un (1) suplente. El suplente sustituirá al ganador, para el caso de identificación incompleta, incorrecta, no localización o no cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes bases. En caso de que el número de ganadores suplentes fuera insuficiente, el Organizador se reserva el derecho a extraer nuevos ganadores suplentes, o bien disponer de los premios como mejor estime conveniente.

Una vez ROYAL CANIN tenga conocimiento de quienes son los ganadores, lo comunicará a partir del 7 de enero de 2023 en las redes sociales de ROYAL CANIN mencionando el nombre de usuario de los ganadores a través de su cuenta de Instagram.

El premio de la presente Promoción consistirá en:

Un (1) kit de alimento Royal Canin adaptado a la mascota del ganador, compuesto de alimento seco y húmedo.

Una (1) caja regalo “Dos noches con desayuno y almuerzo o cena para dos”, válida para 2 personas, 2 noches consecutivas en media pensión en cualquiera de los 95 Paradores. Las condiciones de esta tarjeta pueden ser consultadas en la propia tarjeta o en www.paradores.es. En este caso, el cliente gestionaría directamente su reserva y si quiere viajar con su mascota, siguiendo las condiciones establecidas en los 31 Paradores Pet Friendly, debe solicitar disponibilidad y pagar el suplemento. Será por lo tanto condición indispensable que el ganador cumpla con los términos y condiciones de Paradores exigidos para el uso de la tarjeta.

Si el ganador no pudiera ser localizado, contactado o no se obtiene respuesta de éste dentro de los tres (3) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de ROYAL CANIN. En caso de que no pudiese localizarse al Participante suplente en un nuevo plazo de cinco tres (3) naturales desde la comunicación remitida por ROYAL CANIN el premio quedará desierto.

Cuarta. - LIMITACIONES

No podrán participar en el Sorteo las siguientes personas, ni sus cónyuges ascendientes o descendientes hasta el segundo grado (inclusive): (i) los trabajadores por cuenta ajena empleados en cualquiera de las sociedades y otras entidades con personalidad jurídica vinculadas a ROYAL CANIN, (ii) las personas físicas que participen directa o indirectamente en el capital de ROYAL CANIN, (iii) , (iv)cualquier otra persona física que haya participado directa o indirectamente en esta Promoción o haya estado involucrado directa o indirectamente en su preparación o desarrollo (agencia, proveedores, etc.) y (v) los criadores u otros profesionales del sector, así como a escuelas de educación canina o protectoras.

Al aceptar estas Bases Legales, los Participantes consienten que ROYAL CANIN excluya o descalifique estas participaciones del Sorteo.

Se considerarán nulas aquellas participaciones que se hayan realizado posteriormente a la fecha de finalización de la Promoción, así como las que no cumplan con los requisitos establecidos en el apartado segundo de las presentes Bases Legales. ROYAL CANIN se reserva el derecho de excluir de la Promoción a aquellos Participantes que sospeche o detecte que hayan participado de cualquier manera fraudulenta.

Si se evidenciase que los ganadores o suplentes no cumplen con los requisitos exigidos en las Bases, o bien no acreditaran lo que les sea solicitado, su participación se considerará nula y quedarán automáticamente excluidos de la Promoción perdiendo todo derecho sobre el premio otorgado en virtud de esta Promoción.

El premio entregado no será susceptible de cambios, alteraciones o compensaciones a petición de los ganadores, no pudiendo ser canjeado por cualquier otro producto ni por dinero. ROYAL CANIN se reserva el derecho, si concurre justa causa y previa comunicación en legal forma, de efectuar cualquier cambio, suspender o ampliar esta Promoción.

Se establece un plazo de quince (15) días naturales desde la fecha de la concesión del premio, para efectuar cualquier reclamación motivada por esta Promoción. Se deja constancia por el presente documento de que los Participantes no tienen que abonar, como consecuencia del Sorteo propuesto, cantidad adicional alguna a ROYAL CANIN.

ROYAL CANIN se reserva, en caso de obligada necesidad, el derecho de sustituir los premios por otros de similares características.

Quinta. - EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD

A título enunciativo y no limitativo, ROYAL CANIN no se responsabiliza de las siguientes circunstancias:

Del uso que hagan los ganadores respecto del premio objeto de la presente Promoción.

De los daños y perjuicios de toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones.

De los servicios prestados por cualquier otra entidad con la que ROYAL CANIN colabore en la prestación de los servicios a los ganadores, como consecuencia de los premios entregados, así como los derivados de una actuación negligente en el disfrute de los mismos.

De las incidencias ocasionadas por la falta de la diligencia debida por parte del Participante o por el uso indebido de la red social Instagram.

De los casos de fuerza mayor o caso fortuito que pudieran impedir la realización del Sorteo o el disfrute total o parcial de su premio. En caso de que esta Promoción no pudiera realizarse, bien por fraudes detectados en la misma, errores técnicos, o cualquier otro motivo que no esté bajo el control de ROYAL CANIN y que afecte al normal desarrollo del Sorteo, ROYAL CANIN se reserva el derecho a cancelar, modificar, o suspender la misma.

Sexta. - LIMITACIÓN EN EL CONTENIDO DE LOS COMENTARIOS

Los Participantes deberán mencionar a la persona con la que querrían compartir el premio.

En este sentido, con carácter enunciativo y no limitativo, los comentarios que publiquen no podrán incluir ninguno de los siguientes contenidos:

Expresiones indecorosas : No deberán contener expresiones que no sean aptas para todos los públicos, incluyendo, por tanto, textos indecorosos o que no se consideren apropiados o que hieran la sensibilidad general.

Discriminación: En ningún caso podrán realizarse con una intención que pretenda discriminar a terceras personas y que vulneren los principios del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, a la propia imagen y a la dignidad de la persona. Se prohíbe cualquier tipo de contenido discriminatorio ya sea por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social. También estarán prohibidos aquellos comentarios que sean despectivos o no respeten el mundo animal.

Actividades Ilegales : No podrán incluir contenido que promuevan actividades ilegales o que incorporen contenido obsceno o difamatorio.

Contenidos autodestructivos : Se prohíbe incluir contenido que promueva el consumo de sustancias estupefacientes o que pudiera incitar a trastornos alimenticios y a la autolesión.

Violencia : Está expresamente prohibido participar con comentarios que promuevan la violencia y/o que incluyan sin limitación alguna, la violencia sexual o la violencia contra animales y personas.

Contenido degradante : No están permitidos comentarios que sean intimidantes, amenazantes degradantes o que de cualquier manera promuevan la violencia contra una persona o un colectivo determinado.

Contenido Sexual : Está expresamente prohibido incorporar cualquier tipo de contenido sexual.

La participación en la presente Promoción, así como la publicación de las fotografías y de las descripciones que se realicen sobre las mismas por parte de los Participantes no podrán vulnerar bajo ningún concepto las Reglas comunitarias de Instagram ni las Condiciones de uso de Instagram.

En caso de que se acreditara que cualquiera de los Participantes del Sorteo incurriera en alguna de las limitaciones establecidas en el presente apartado, ROYAL CANIN se reserva el derecho de excluir a dicho Participante de la presente Promoción.

ROYAL CANIN no se responsabiliza de los daños ocasionados por el contenido incluido en los comentarios publicados por los Participantes en el Sorteo, y que en un momento dado pueda herir la sensibilidad de otros Participantes, por lo que ROYAL CANIN declina toda la responsabilidad legal y jurídica de todos los comentarios.

Séptima. - PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

ROYAL CANIN se toma muy en serio la protección de su privacidad y de sus datos personales. Por lo tanto, su información personal se conserva de forma segura y se trata con el máximo cuidado.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (en adelante, “RGPD”) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante, “LOPDGDD”), ROYAL CANIN tratará los datos del Participante con base en la ejecución del contrato para tramitar la participación y para comunicarle el premio en caso de que resultase ganador, así como para comunicar sus datos personales a aquellas empresas que fueran necesarias para el disfrute del premio por parte de los ganadores . Los datos personales del Participante se incorporarán a una base de datos titularidad de ROYAL CANIN.

ROYAL CANIN mantiene la seguridad adecuada conforme al RGPD y/o la LOPDGDD y ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos que los Participantes faciliten a través de la Promoción, sin perjuicio de informarles de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables. ROYAL CANIN se compromete a cumplir con el deber de secreto y confidencialidad respecto de los datos personales contenidos en la base de datos automatizada de acuerdo con la legislación aplicable, así como a conferirles un tratamiento seguro en las cesiones que, en su caso, puedan producirse.

El Participante garantiza que los datos personales facilitados son veraces y se hace responsable de comunicar a ROYAL CANIN, cualquier modificación de los mismos. El Participante responderá, en cualquier caso, de la veracidad de los datos facilitados, reservándose ROYAL CANIN el derecho a excluir de la Promoción a todo Participante que haya facilitado datos falsos, sin perjuicio de ejercitar las demás acciones que procedan en Derecho. Se recomienda tener la máxima diligencia en materia de Protección de Datos mediante la utilización de herramientas de seguridad, no pudiéndose responsabilizar a ROYAL CANIN de sustracciones, modificaciones o pérdidas de datos ilícitas.

Le informamos que puede ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación, Portabilidad y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, mediante el envío de un e-mail a [email protected], o por carta dirigida a la dirección Plaza de Carlos Trías Bertrán 4, 1ª Planta 28020 Madrid, adjuntando una copia del DNI.

Para más información, puede consultar la política de privacidad de ROYAL CANIN a través del siguiente enlace: https://www.royalcanin.com/es

Octava. - CAMBIOS Y ACEPTACIÓN

ROYAL CANIN se reserva el derecho de modificar o ampliar estas Bases Legales, en la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los Participantes en la Promoción.

La participación en el Sorteo comporta la íntegra aceptación de estas Bases Legales por parte de los Participantes que se inscriban en la presente Promoción, las cuales podrán protocolizarse en Acta autorizada por un Notario y estarán a disposición de cualquier persona que desee consultarlas.

Novena. - LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Estas Bases Legales se interpretarán y regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de la ciudad de residencia de los Participantes.

Décima. - PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE INSTAGRAM

Instagram no patrocina, avala, ni administra de modo alguno esta Promoción, ni está asociada a ella. De esta forma, se deja constancia expresa de que Instagram está completamente desvinculada de la presente acción promocional. Los participantes están informados de que podrían estar facilitando sus datos personales a ROYAL CANIN y no a la red social al participar en la presente Promoción.

Los participantes exoneran a Instagram de cualquier responsabilidad derivada del desarrollo de esta Promoción.