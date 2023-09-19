Nutrición a medida para gatos
Nuestras fórmulas se adaptan con precisión a las necesidades nutricionales específicas de cada gato, teniendo en cuenta su raza, edad sensibilidades o estilo de vida.
0-1 años
Gatito
Fórmulas nutricionales que ayudan a tu gatito a desarrollar sus defensas naturales y su sistema digestivo y a crecer sano.
1-7 años
Adulto
Nutrición a medida diseñada para satisfacer sus necesidades y
sus preferencias.
7-11 años
Maduro
Fórmulas nutricionales completas diseñadas para cuidar la salud de tu gato a medida que sus niveles de energía y de actividad cambian con la edad.
+ 11 años
Sénior
Fórmulas diseñadas para satisfacer las necesidades nutricionales específicas del gato sénior.
¿Tienes un gato de raza?
Descubre nuestras fórmulas diseñadas para satisfacer las necesidades específicas de tu raza.