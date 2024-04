​Como reconhecer o stress em gatos

Ajudar a prevenir ou aliviar o stress nos gatos

Afinal o que pode ser feito para ajudar a aliviar o stress e a ansiedade de um gato? Uma opção é minimizar a sua exposição a circunstâncias desagradáveis. Em vez de levar o seu gato consigo quando viaja, pode deixá-lo com um "pet sitter" para que possa ficar onde se sente seguro?

“Enriquecimento ambiental” é um termo usado pelos médico veterinários para descrever as formas como pode tornar a sua casa um ambiente mais feliz para o seu gato. Os gatos podem aborrecer-se, o que também pode levar a problemas comportamentais. Por natureza, os gatos adoram caçar; envolva-os em brincadeiras sempre que puder.

Outra ideia para reduzir o stress felino é instalar caixas de areia ou locais de alimentação suplementares. Isto reduz a concorrência no lar com vários gatos. Muitos gatos gostam de espaços verticais e podem apreciar uma "árvore para gatos", de onde podem observar atividades domésticas a uma distância segura. As fontes de água podem quebrar o tédio, incentivando o seu gato a beber mais.

Existem outras formas de ajudar a gerir o stress do seu gato, se não for recetivo às sugestões acima. As feromonas felinas (substâncias químicas libertadas no ambiente que afetam o comportamento de um animal) estão disponíveis em difusores e sprays que ajudam a aliviar o stress. Muitas clínicas veterinárias usam-nas para acalmar os seus pacientes felinos.

Os medicamentos de prescrição são outra opção que o seu médico veterinário poderá recomendar. E para os tutores que não são capazes de dar aos seus gatos medicações orais, as dietas prescritas com nutrientes anti-stress são tão fáceis de usar quanto encher a tigela de comida.

Visite o seu médico veterinário

O seu médico veterinário é a melhor fonte de informações sobre o stress do seu gato e será capaz de aconselhá-lo sobre como tornar a sua ida à clínica mais fácil. Assim que o diagnóstico de stress for confirmado, pode discutir a possibilidade de uma dieta prescrita para essa patologia.