En lo que se refiere a problemas digestivos, los gatos pueden sufrir múltiples problemas provocados por muchas cosas diferentes, por lo que puede resultar útil saber cómo reconocer los signos de un problema digestivo.

Tu gato tiene dificultades para comer o tragar.

Si tu gato tiene una obstrucción en el esófago (como una bola de pelo), o si los músculos del esófago o del estómago no funcionan bien, es posible que notes que tiene dificultad para comer o tragar.

Notarás que no quiere comer (ya que quizás le causa dolor), y cuando lo hace puede resultarle difícil o agotador. Pueden regurgitar la comida, es decir, devolverla sin esfuerzo de vómito, por lo general, poco después de haber comido y sin previo aviso. Puede toser, a causa de alimentos no digeridos alojados en el esófago.

Tu gato vomita o tiene bolas de pelo

No es extraño que los gatos vomiten de vez en cuando, sobre todo si han comido algo que su cuerpo identifica como dañino. Los vómitos frecuentes, dos veces al mes o más, pueden ser un indicador de un problema más grave, como una infección, una enfermedad inflamatoria o una úlcera; sin embargo, los gatos vomitan por diversas razones. Cuando tu gato vomite, devolverá los alimentos que digirió parcialmente en el estómago o la bilis, con frecuencia bastante tiempo después de comer. Esto no es igual que la regurgitación, que es una reacción más pasiva e inmediata.

Si tu gato regurgita un acúmulo de pelo compacto y apelmazado, puede ser que tenga problemas con las bolas de pelo. Éstas se forman cuando el exceso de pelo ingerido por el aseo se acumula en el tracto digestivo de tu gato. En general, estos pelos pasan por el tubo digestivo y son expulsados, pero si son demasiados, el organismo no puede hacer esto y se forman bolas de pelo. Aunque los gatos de pelo largo pueden ser más propensos, este es un problema particular de los gatos de interior, ya que pasan mucho más tiempo aseándose que los gatos de exterior. Algunos gatos no formarán bolas de pelo, pero su vómito tendrá pelos.