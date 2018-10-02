¿Qué es la peritonitis infecciosa felina?

La peritonitis infecciosa felina (PIF) es una enfermedad mortal que sufre un porcentaje muy bajo de gatos y gatitos y que es causada por un virus común llamado "coronavirus felino".

¿Qué es el coronavirus felino?

El coronavirus felino es un virus que contraen los gatos a través del contacto con heces infectadas.

Esto puede ocurrir cuando se lamen entre sí y cuando comparten la bandeja de arena, comederos u objetos de aseo.

¿Cómo provoca el coronavirus felino la peritonitis infecciosa felina?

Hay dos tipos principales de coronavirus felino que afectan a gatos y gatitos:

El coronavirus entérico

El coronavirus que causa la PIF

El coronavirus entérico actúa principalmente a nivel intestinal, donde se multiplica y puede causar diarrea. Esto afecta especialmente a los gatitos, sobre todo cuando conviven con otros gatos.

El coronavirus que causa la PIF actualmente se considera una forma mutante del coronavirus entérico. Los científicos aún no entienden cómo, siendo el coronavirus relativamente benigno, puede llegar a desencadenar la PIF.

¿Qué sucede con un gato que se presenta PIF?

Los gatos afectados que presentan PIF pueden tener:

Líquido en el pecho o en el abdomen (PIF húmeda)

Nódulos (granulomas) en los órganos internos (PIF seca)

¿Cuáles son los síntomas de la PIF?

Un gato o gatito que sufra PIF mostrará distintos síntomas, entre los que se incluyen:

Fiebre

Vómitos

Pérdida de apetito

Diarrea

Convulsiones

¿Puede un veterinario hacerle pruebas a mi gato para ver si tiene PIF?

Hoy en día, los veterinarios tienen acceso a técnicas que les permiten detectar la presencia de coronavirus. Sin embargo, los análisis no permiten distinguir entre el coronavirus entérico y el que causa la PIF.

Esto significa que no existe una prueba específica para la PIF.

¿Cuándo llevará a cabo el veterinario estas pruebas?

Los veterinarios realizan estas pruebas para diagnosticar la enfermedad que padecen los gatos.

El veterinario siempre interpretará el resultado de las pruebas teniendo muy en cuenta otros factores, como el entorno del gato o gatito, los síntomas clínicos y otras pruebas que se le hayan realizado.

¿Existe alguna vacuna contra la PIF?

Existe una vacuna para la peritonitis infecciosa felina, pero su eficacia sigue siendo discutida.

A todos los gatitos se les debe administrar una serie de vacunas básicas contra:

La gripe felina, causada tanto por el herpesvirus felino (HVF) como por el calicivirus felino (CVF)

El virus de la panleucopenia felina (VPF)

El virus de la leucemia felina (VLF)

Como la vacuna para la PIF no se considera básica, no se administra a todos los gatitos y gatos.

Para tener claro qué vacunas necesita tu nuevo gatito, debes hablar con tu veterinario, que te dará recomendaciones en función del estilo de vida del gato, tras analizar factores como si tiene acceso para salir al exterior y relacionarse con otros gatos.

Si te preocupa la salud de tu gatito o tienes alguna pregunta sobre vacunas, habla con tu veterinario.