Cómo cuidar a los perros pequeños y muy pequeños

Actividad y espacio.

Los perros pequeños, por lo general, son muy activos, ya que su metabolismo hace que gasten mucha más energía que los perros de mayor tamaño. Esto no quiere decir que necesiten hacer mucho más ejercicio que otros perros, sino que su tamaño no debe confundirnos: necesitan ejercicio diario, como todos los perros, aunque no sea tan intenso y lo puedan hacer en un espacio más reducido, por lo que se suelen adaptar con facilidad a las rutinas y estilos de vida urbanos.