DETALLES DEL PRODUCTO

La irritación cutánea es el principal motivo por el que los perros visitan al veterinario. La sensibilidad cutánea y el rascado excesivo puede llegar a dañar su piel y causar infecciones. Una dieta con los nutrientes adecuados puede calmar una piel sensible. El paté Dermacomfort de ROYAL CANIN® está enriquecido con ácidos grasos omega 3 y 6 que ayudan a calmar y proteger su piel y hacen que sea menos sensible ante los agentes irritantes que hay en su entorno. Las fuentes de proteínas seleccionadas incluidas en el paté Dermacomfort de ROYAL CANIN® ayudan a reducir el riesgo a padecer posibles intolerancias. Esta sabrosa receta contiene una gran cantidad de proteínas bajas en alérgenos, cuidadosamente seleccionadas, específicamente escogidas para cubrir las necesidades de tu perro. Además, cuando cuidas a tu perro alimentándolo con nutrientes de alta calidad, no solo favoreces el estado de su sensible piel, sino que le ayudas a mantener un pelaje denso y sano. El paté Dermacomfort de ROYAL CANIN® es un alimento apto para perros de todos los tamaños. Además de en delicioso paté, nuestro programa nutricional Sterilised también está disponible en crujientes croquetas. Ambas son opciones nutricionalmente completas y se complementan a la perfección entre sí. ¿Por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco?

