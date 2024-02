DETALLES DEL PRODUCTO

¿Sabías que tu perro tiene un paladar exquisito? Cuando come, no solo tiene en cuenta la textura, sino también el olor y el tamaño de cada bocado que le das. Si tu perro es exigente a la hora de comer, podrás satisfacer sus gustos gracias a una nutrición completa y deliciosa con la que disfrutará alimentándose. Exigent Loaf de ROYAL CANIN® es un alimento apto para perros de todos los tamaños y está lleno de nutrientes que tu perro necesita para vivir una vida saludable. Dale a tu perro lo que necesita gracias a esta deliciosa receta gourmet preferida por los perros más exigentes. El exquisito paté Exigent de ROYAL CANIN® se cocina dentro de sobre y conserva todo su aroma. Nuestros nutrientes de alta calidad garantizan un sabor y una textura a la que tu perro no se podrá resistir. Todos los alimentos de Royal Canin son nutricionalmente completos y contienen todas las proteínas, grasas, fibras, vitaminas y los minerales que tu perro necesita para vivir de forma saludable. Además de en delicioso paté, nuestro programa nutricional Exigent también está disponible en crujientes croquetas. Ambas son opciones nutricionalmente completas y se complementan a la perfección entre sí. ¿por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco?

