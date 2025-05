Suplementos masticables para las articulaciones y un envejecimiento saludable

Adecuados para perros adultos, ROYAL CANIN® JOINT & AGEING CHEWS ADULT SUPPLEMENTS están formulados por veterinarios y aprobados por perros. Estos suplementos contienen una combinación de ingredientes basada en la ciencia y en más de 50 años de investigación y observación en nutrición canina. ROYAL CANIN® JOINT & AGEING CHEWS ADULT SUPPLEMENTS están diseñados para ayudar a mantener el bienestar articular de tu perro y un envejecimiento saludable. Estos suplementos incluyen mejillón verde para ayudar a mantener la salud del cartílago, así como ácidos grasos omega-3, EPA y DHA, que ayudan a mantener la función articular. Además, contienen tomate en polvo (fuente de licopeno) y vitaminas C y E que favorecen un envejecimiento saludable. No te fíes solo de nuestra palabra. En el estudio realizado, el 89% de los propietarios se mostraron satisfechos con ROYAL CANIN® JOINT & AGEING CHEWS ADULT SUPPLEMENTS tras solo 2 meses de utilización*. Nuestros suplementos masticables están diseñados para combinarse con cualquier alimento de la gama ROYAL CANIN® para mascotas saludables. Asegúrate de seguir las pautas de alimentación del envase y no le ofrezcas a tu perro más unidades de la cantidad diaria recomendada. *Estudio interno de ROYAL CANIN®.