Maxi Dermacomfort

DETALLES DEL PRODUCTO

La irritación cutánea es el principal motivo por el que se lleva a los perros al veterinario. Cuida de tu perro y aliméntalo con nutrientes de alta calidad, especialmente pensados para cuidar y calmar las pieles sensibles. A menudo, las pieles sensibles provocan un rascado excesivo, lo que puede llegar a dañar su piel y causar infecciones. Dermacomfort Maxi de ROYAL CANIN® ha sido específicamente creado con nutrientes activos que favorecen la salud de tu perro. Enriquecido con ácidos grasos omega 3 y 6, este alimento ayuda a calmar la piel, haciéndola menos sensible a los agentes irritantes presentes en su entorno. Además, estos nutrientes también ayudan a proteger la salud de su pelaje. Dermacomfort Maxi de ROYAL CANIN® es un alimento apto para perros de entre 26 y 44 kg que contiene una croqueta especialmente diseñada para encajar a la perfección en sus dientes. Para Royal Canin, las proteínas son muy importantes. Por eso, solo utilizamos nutrientes de calidad óptima, y proteínas adaptadas a las necesidades de tu perro. Nuestro programa nutricional Dermacomfort está disponible en dos formatos: en crujientes croquetas y en un delicioso paté en sobres. ¿Por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco? Pero no solo lo decimos nosotros, el 91 % de los dueños quedaron satisfechos con este producto tras 2 meses de consumo ininterrumpido. Esto significa que el éxito de Dermacomfort Maxi de ROYAL CANIN® está demostrado.

