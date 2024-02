Maxi Sterilised

DETALLES DEL PRODUCTO

Tras la esterilización, el metabolismo de tu perro se ralentiza, aunque eso no significa que su apetito disminuya. Aunque puede resultar todo un reto mantener a tu perro esbelto y en su peso ideal, una nutrición completa y de calidad puede ayudarle a perder peso y estar activo. La sabrosa receta de Sterilised Maxi de ROYAL CANIN® es apta para perros adultos de entre 26 y 44 kg y es capaz de satisfacer su apetito sin aportarle ni un gramo de más. Para Royal Canin, las proteínas son muy importantes. Por eso, solo utilizamos proteínas de calidad óptima, específicamente adaptadas a las necesidades de tu perro. Sterilised Maxi de ROYAL CANIN® es rico en proteínas muy digestibles, para garantizar que tu perro mantiene su masa muscular e ingiere menos grasas y calorías. Además, esta fórmula ha sido específicamente creada con un contenido menor de grasa, para que tu perro controle su peso para evitar las complicaciones de salud relacionadas con el sobrepeso. La combinación de fibras alimenticias de Sterilised Maxi de ROYAL CANIN® sacia su apetito y logra que no coma tanto entre horas. Pero no solo lo decimos nosotros, ya que se ha testado y demostrado científicamente que Sterilised Maxi de ROYAL CANIN® contiene un 14 % menos calorías que un alimento habitual para perros adultos. Esto significa que el éxito de Sterilised Maxi de ROYAL CANIN® está demostrado. Nuestro programa nutricional Sterilised está disponible en dos formatos: en crujientes croquetas y en un delicioso paté en sobres. ¿Por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco?

