Mini Dermacomfort

DETALLES DEL PRODUCTO

La piel irritada es una molestia, incluso para los perros. ¿Sabías que la irritación cutánea es el principal motivo por el que se lleva a los perros al veterinario? Una piel sensible e irritada puede provocar que el animal se rasque hasta hacerse heridas con las patas, que podrían llegar a infectarse. La fórmula con un menor contenido de alérgenos de Dermacomfort Mini de ROYAL CANIN® ha sido cuidadosamente preparada mediante una gama específicamente seleccionada de proteínas. Esta nutrición especialmente adaptada te ayuda a mantener la piel de tu perro en el mejor estado posible. Además, también favorece la densidad y la salud de su pelo. Dermacomfort Mini de ROYAL CANIN® es un alimento apto para perros de hasta 10 kg y contiene una croqueta específicamente diseñada para encajar a la perfección con los dientes de tu perro. Esta receta, increíblemente jugosa, ha sido especialmente pensada teniendo en cuenta su bienestar. Contiene ácidos grasos omega 3 y 6 como, por ejemplo GLA, EPA y DHA, para favorecer y nutrir la piel, haciendo que sea menos sensible a los agentes irritantes de su entorno. Nuestro programa nutricional Dermacomfort está disponible en dos formatos: en crujientes croquetas y en un delicioso paté en sobres. ¿Por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco? Pero no solo lo decimos nosotros, el 91 % de los dueños quedaron satisfechos con este producto tras 2 meses de consumo ininterrumpido. Esto significa que el éxito de Dermacomfort Mini de ROYAL CANIN® está demostrado.

