DETALLES DEL PRODUCTO

A menudo, los perros sufren molestias relacionadas con el tracto urinario. Si tu perro no bebe suficiente agua, su orina puede estar demasiado concentrada. En esos casos, los minerales presentes en ella pueden llegar a formar cristales, e incluso cálculos. Mini Urinary Care de ROYAL CANIN® es un alimento para perros de hasta 10 kg y con tendencia a la sensibilidad urinaria. Esta croqueta ha sido específicamente formulada para conseguir que tu perro beba más agua. El consumo adicional de agua tiene un doble efecto. Por un lado, limpia la vejiga de tu perro. Por otro, diluye la orina, lo que crea un entorno menos favorable para la formación de cristales y cálculos. Todos los alimentos de ROYAL CANIN® son nutricionalmente completos y contienen todas las proteínas, grasas, fibras, vitaminas y los minerales que tu perro necesita para vivir de forma saludable. Nuestro programa nutricional Urinary Care está disponible en dos formatos: una crujiente croqueta y un delicioso paté en sobres. Ambos son nutritivos, completos y se complementan entre ellos a la perfección ¿Por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco? Pero no solo lo decimos nosotros, los exitosos resultados de Urinary Care Mini de ROYAL CANIN® están demostrados. Este producto fue científicamente testado en las residencias de ROYAL CANIN® y demostró un aumento del 21 % en la dilución de la orina.

Leer más