X-Small Sterilised

DETALLES DEL PRODUCTO

Una buena condición corporal garantiza menos riesgos para la salud, más vitalidad y una mejor calidad de vida. Sin embargo, es posible que, tras su esterilización, tu perro prefiera estar en el sofá que viviendo aventuras; aunque no por ello perderá su apetito. Sterilised X-Small de ROYAL CANIN® es un alimento apto para perros esterilizados de hasta 4 kg y satisface el apetito de tu perro gracias a una solución nutricional sabrosa de alta calidad y, todo ello, sin hacerle ganar ni un gramo extra de peso. Sterilised X-Small de ROYAL CANIN® es rico en proteínas muy digestibles, para garantizar que tu perro mantiene su masa muscular e ingiere menos grasas y calorías. Una combinación óptima de fibras ayuda a que tu perro se sienta saciado. También garantiza un tránsito regular y saludable, así como mejores digestiones. Además, la fibra alimentaria satisface su apetito y hace que no necesite comer entre comidas. Para ayudar a tu perro a perder peso y evitar las complicaciones que los kilos de más tienen para la salud, esta fórmula ha sido creada con un contenido más bajo de grasa. Pero no solo lo decimos nosotros, ya que ha sido científicamente testado que Sterilised X-Small de ROYAL CANIN® contiene un 11 % menos calorías que un alimento habitual para perros adultos. Esto significa que el éxito de Sterilised X-Small de ROYAL CANIN® está demostrado.. Nuestro programa nutricional Sterilised está disponible en dos formatos: en crujientes croquetas y en un delicioso paté en sobres. ¿Por qué no probar el paté como un delicioso aderezo para el alimento seco?

