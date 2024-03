DETALLES DEL PRODUCTO

ROYAL CANIN® Urinary S/O está formulado específicamente para ayudar a perros con sensibilidades urinarias como los cálculos y cristales de estruvita. Esta fórmula ayuda a disolver cualquier tipo de cálculo de estruvita que pueda formarse en la vejiga. Esta fórmula contiene una baja SSR (sobresaturación relativa) para ayudar a reducir la concentración de iones que contribuyen a la formación de cristales. Esta dieta ayuda a diluir la orina de tu perro, haciendo menos probable la formación de cálculos de estruvita o de oxalato de calcio. Esta fórmula contiene un nivel reducido de magnesio, un componente natural de los cristales de estruvita. ROYAL CANIN® Urinary S/O también contribuye a un entorno urinario desfavorable para el desarrollo de cálculos de estruvita y oxalato de calcio. Como parte de la gama ROYAL CANIN® Veterinary Health Nutrition, solo debes dar este producto a tu mascota si te lo recomienda un veterinario . La transición de tu mascota de una dieta a otra debe realizarse de forma lenta y gradual durante un período de 7 a 10 días. Debes asegurarte de ofrecer las raciones correctas, particularmente si la alimentación es mixta. Para satisfacer las preferencias individuales de cada perro, ROYAL CANIN® Urinary S/O también está disponible en forma alimento húmedo en láminas finas en salsa o en forma de textura similar a la de paté*. * Sujeto a la disponibilidad del producto

