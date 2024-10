La decisión de esterilizar a tu cachorro no debe tomarse a la ligera. El procedimiento resulta muy beneficioso tanto para tu perro como para ti y tu hogar, pero también afectará al comportamiento de tu cachorro.

¿En qué consiste la esterilización?

La esterilización es un término que se aplica a los perros macho, aunque a veces se utiliza para ambos sexos. Es un proceso mediante el cual tu cachorro se somete a un procedimiento médico para que no tenga camadas.

¿Cómo funciona la esterilización?

En los perros macho, esta operación la lleva a cabo un veterinario. El tipo de esterilización más habitual consiste en extirpar por completo los testículos del perro, lo que también se conoce como "ablación quirúrgica". Este procedimiento impide la producción de esperma que pueda fertilizar a una perra y dar lugar a una camada.

¿Cuándo deberías esterilizar a tu perro?

Tu veterinario podrá aconsejarte sobre la mejor edad para esterilizar a tu perro, los diferentes métodos de esterilización disponibles, así como el mejor alimento recomendado para tu perro tras la esterilización.

¿Cómo sé si debo esterilizar a mi cachorro?

La esterilización aporta a tu cachorro múltiples beneficios que pueden mejorar su salud y tener un impacto positivo en tu hogar:

Reduce la posibilidad de que el animal deambule sin rumbo y se pelee con otros perros.

Puede evitar o reducir la posibilidad de que otros perros macho marquen su territorio en tu jardín.

Reduce el riesgo de que tu perro se escape.

Evita camadas no deseadas y enfermedades de transmisión sexual.

Puede reducir el comportamiento agresivo

Sin embargo, la esterilización tiene también otros efectos que hay que valorar en cada mascota. Por eso lo aconsejable es que sea el veterinario el que aconseje en cada caso en función de las características y circunstancias de cada perro.

¿Cómo debería alimentar a mi cachorro esterilizado?

Después de la esterilización el metabolismo de tu perro cambia. Esto afecta a sus necesidades energéticas y puede plantear un problema, ya que existe un riesgo elevado de que aumente de peso. Esta situación puede durar unas semanas o varios meses, por lo que es muy importante que estés preparado para ello si decides esterlizar a tu cachorro.

Deberás tener en cuenta inmediatamente sus nuevas necesidades nutricionales, por ejemplo, dándole un alimento especialmente desarrollado para perros esterilizados. Tu veterinario también podrá explicarte cómo controlar el peso del perro y cómo cambiar su alimentación tras la operación.

La esterilización de cachorros es algo muy habitual y puede ayudarles a tener un comportamiento más apacible y llevar una vida más tranquila. No obstante, solo tú decides si deseas esterilizar o no a tu perro; si no estás seguro, pídele consejo a tu veterinario, que estará encantado de asesorarte.