Las etapas clave del crecimiento de un cachorro
Durante su primer año de vida, tu cachorro experimentará cambios importantes en cuanto a tamaño, constitución y comportamiento. Comprender los momentos claves de su etapa de crecimiento te permitirá prepararte de la manera correcta.
Un aspecto importante a tener en cuenta es la diferencia entre perros de razas pequeñas y grandes en sus primeras etapas. Según el tamaño del perro , el sexo y sus progenitores, el crecimiento se producirá a un ritmo diferente.
Las tres o cuatro primeras semanas de vida de tu cachorro
Los primeros 14 días después del nacimiento de tu cachorro son cruciales para que se convierta en un perro adulto sano. Sus primeras 48 horas son cruciales y es muy importante que reciba el calor y la nutrición que necesita. Esto incluye el calostro, que los cachorros reciben al amamantarse, ya que ayuda a fortalecer su sistema inmunológico. Entre el día nueve y el trece, el peso de tu cachorro debería duplicarse. Por lo tanto, si parece que le cuesta aumentar de peso, consulta con tu veterinario
Primer mes de vida
Durante el primer mes, aparecen los primeros dientes del cachorro, aunque su capacidad de masticación aún es muy limitada. Entre los 25 y 30 días, su peso se multiplicará por cuatro, y su pelaje empezará a ser reemplazado por su pelo "definitivo". En esta estapa aún no han entrado en su etapa de "crecimiento acelerado", pero, desde el punto de vista nutricional, es fundamental comenzar con un alimento de destete adecuado.
Todos los perros, cualquiera sea su raza ó tamaño, atraviesan por una etapa llamada ''vacío inmunitario'' que dura entre las cuatro y las doce semanas en las que son muy susceptibles a cualquier agente infeccioso. Esto es debido a que la protección inmunitaria aportada por el calostro materno ha disminuído y su sistema inmunitario propio aún es inmaduro. En esta etapa, debes estar atento a cualquier signo de enfermedad.
Tu cachorro de tres a cinco meses
En este etapa el ritmo de crecimiento de tu cachorro será bastante rápido, tanto si es de raza pequeña como grande. Alrededor de los cinco meses, la estructura esquelética de los perros de raza grande ya está bastante desarrollada y alcanzarán aproximadamente la mitad de su peso adulto. Es esta etapa, sus requerimientos nutricionales serán más elevados que los de un perro adulto. Los perros pequeños atraviesan su período de crecimiento más intenso y ya no es necesaria la rehidratación del alimento; están preparados para un mayor tamaño de la croqueta para desarrollar una buena higiene dental para su dentadura definitiva.
Cachorros de 8 a 10 meses de edad
A esta edad, el crecimiento en los perros de raza pequeña disminuye y alcanzan su peso adulto, pero los de raza grande continúan creciendo durante más tiempo. La diferencia en cuanto a tamaño y ritmo de crecimiento es notable: Las razas pequeñas crecen con rapidez hasta multiplicar unas 20 veces el peso del nacimiento, mientras que las razas grandes multiplican hasta 100 veces este peso inicial, aunque de manera más lenta. De los ocho a los nueve meses, el crecimiento de las razas más grandes se produce principalmente en el esqueleto y en los órganos.
Hasta los 18 a 24 meses para tu cachorro gigante
Si tu cachorro es de raza gigante, alcanzará su desarrollo completo entre los 18 y los 24 meses. En este período, terminará su ciclo de crecimiento y desarrollará la musculatura de un perro adulto. Es de esperar que aumenten en volumen y peso. Se parecerá más a un perro "adulto", con las patas y las extremidades bien proporcionadas.
Si conoces las diferentes etapas de crecimiento, puedes prepararte para lo que se espera de tu cachorro a medida que se desarrolla y sentirte seguro de que le ofrecerás el cuidado y la alimentación que necesita en sus primeros años de vida.
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