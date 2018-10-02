Durante su primer año de vida, tu cachorro experimentará cambios importantes en cuanto a tamaño, constitución y comportamiento. Comprender los momentos claves de su etapa de crecimiento te permitirá prepararte de la manera correcta.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la diferencia entre perros de razas pequeñas y grandes en sus primeras etapas. Según el tamaño del perro , el sexo y sus progenitores, el crecimiento se producirá a un ritmo diferente.

Las tres o cuatro primeras semanas de vida de tu cachorro

Los primeros 14 días después del nacimiento de tu cachorro son cruciales para que se convierta en un perro adulto sano. Sus primeras 48 horas son cruciales y es muy importante que reciba el calor y la nutrición que necesita. Esto incluye el calostro, que los cachorros reciben al amamantarse, ya que ayuda a fortalecer su sistema inmunológico. Entre el día nueve y el trece, el peso de tu cachorro debería duplicarse. Por lo tanto, si parece que le cuesta aumentar de peso, consulta con tu veterinario

Primer mes de vida

Durante el primer mes, aparecen los primeros dientes del cachorro, aunque su capacidad de masticación aún es muy limitada. Entre los 25 y 30 días, su peso se multiplicará por cuatro, y su pelaje empezará a ser reemplazado por su pelo "definitivo". En esta estapa aún no han entrado en su etapa de "crecimiento acelerado", pero, desde el punto de vista nutricional, es fundamental comenzar con un alimento de destete adecuado.

Todos los perros, cualquiera sea su raza ó tamaño, atraviesan por una etapa llamada ''vacío inmunitario'' que dura entre las cuatro y las doce semanas en las que son muy susceptibles a cualquier agente infeccioso. Esto es debido a que la protección inmunitaria aportada por el calostro materno ha disminuído y su sistema inmunitario propio aún es inmaduro. En esta etapa, debes estar atento a cualquier signo de enfermedad.

Tu cachorro de tres a cinco meses

En este etapa el ritmo de crecimiento de tu cachorro será bastante rápido, tanto si es de raza pequeña como grande. Alrededor de los cinco meses, la estructura esquelética de los perros de raza grande ya está bastante desarrollada y alcanzarán aproximadamente la mitad de su peso adulto. Es esta etapa, sus requerimientos nutricionales serán más elevados que los de un perro adulto. Los perros pequeños atraviesan su período de crecimiento más intenso y ya no es necesaria la rehidratación del alimento; están preparados para un mayor tamaño de la croqueta para desarrollar una buena higiene dental para su dentadura definitiva.