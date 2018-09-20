Cómo adoptar un perro

Ya sea un perro adulto o un cachorro, la adopción siempre conlleva beneficios e inconvenientes. Se trata de una decisión muy personal que requiere mucha información y tener muy en cuenta el tipo de hogar que puedes ofrecer a la mascota.

Beneficios de adoptar un perro

Puede ser una experiencia tremendamente gratificante.

Los perros adultos pueden estar acostumbrados a vivir en casas.

Los perros adultos pueden conocer algunas órdenes básicas.

Inconvenientes de adoptar un perro

Puede resultar difícil predecir en los perros mestizos, el tamaño que tendrán de adultos

Las mascotas provenientes de protectoras pueden presentar problemas de comportamiento.

Los perros adultos pueden no haber sido educados ó haber desarrollado malos hábitos.

Consejos para adoptar un perro

La clave para una buena transición es pasar tiempo con el perro antes de llevarlo a casa. Antes de adoptarlo, trata de visitarlo varias veces y pide a la protectora si lo puedes sacar a pasear. Si es posible, llévalo en tu coche y observa su comportamiento en distintas circunstancias.