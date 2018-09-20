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InicioPerros¿Qué debes saber antes de tener un perro?Cómo adoptar un perro

Cómo adoptar un perro

Para adoptar un perro, es necesario estar completamente informado sobre el bienestar del animal. Aquí analizamos algunos factores clave que te ayudarán a tomar la decisión correcta en tu caso.
Adult dogs standing outdoors eating from silver bowls.

Ya sea un perro adulto o un cachorro, la adopción siempre conlleva beneficios e inconvenientes. Se trata de una decisión muy personal que requiere mucha información y tener muy en cuenta el tipo de hogar que puedes ofrecer a la mascota.

Beneficios de adoptar un perro

  • Puede ser una experiencia tremendamente gratificante.
  • Los perros adultos pueden estar acostumbrados a vivir en casas.
  • Los perros adultos pueden conocer algunas órdenes básicas.

Inconvenientes de adoptar un perro

  • Puede resultar difícil predecir en los perros mestizos, el tamaño que tendrán de adultos
  • Las mascotas provenientes de protectoras pueden presentar problemas de comportamiento.
  • Los perros adultos pueden no haber sido educados ó haber desarrollado malos hábitos.

Consejos para adoptar un perro

La clave para una buena transición es pasar tiempo con el perro antes de llevarlo a casa. Antes de adoptarlo, trata de visitarlo varias veces y pide a la protectora si lo puedes sacar a pasear. Si es posible, llévalo en tu coche y observa su comportamiento en distintas circunstancias.

Dálmatas adultos caminando al aire libre sobre un pavimento rodeados de hojas caídas.

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