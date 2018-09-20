Cómo adoptar un perro
Para adoptar un perro, es necesario estar completamente informado sobre el bienestar del animal. Aquí analizamos algunos factores clave que te ayudarán a tomar la decisión correcta en tu caso.
Ya sea un perro adulto o un cachorro, la adopción siempre conlleva beneficios e inconvenientes. Se trata de una decisión muy personal que requiere mucha información y tener muy en cuenta el tipo de hogar que puedes ofrecer a la mascota.
Beneficios de adoptar un perro
- Puede ser una experiencia tremendamente gratificante.
- Los perros adultos pueden estar acostumbrados a vivir en casas.
- Los perros adultos pueden conocer algunas órdenes básicas.
Inconvenientes de adoptar un perro
- Puede resultar difícil predecir en los perros mestizos, el tamaño que tendrán de adultos
- Las mascotas provenientes de protectoras pueden presentar problemas de comportamiento.
- Los perros adultos pueden no haber sido educados ó haber desarrollado malos hábitos.
Consejos para adoptar un perro
La clave para una buena transición es pasar tiempo con el perro antes de llevarlo a casa. Antes de adoptarlo, trata de visitarlo varias veces y pide a la protectora si lo puedes sacar a pasear. Si es posible, llévalo en tu coche y observa su comportamiento en distintas circunstancias.
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