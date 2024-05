Términos y Condiciones de Uso Academia Royal Canin

Royal Canin Ibérica S.A.U., con domicilio social en Plaza de Carlos Trías Bertrán nº 4 Madrid 28020 («Royal Canin») pone a su disposición una plataforma digital multiservicio denominada «Royal Canin Academy» diseñada para Profesionales y accesible desde Internet ( en adelante la «Plataforma»).

La Plataforma está diseñada para facilitar cierta Formación, ya sea online o presencial, para apoyar a los Profesionales en su práctica diaria centrándose en recomendaciones nutricionales y contenidos científicos. Algunas capacitaciones pueden incluir contenido relacionado con los productos de Royal Canin.

AL CREAR UNA CUENTA Y UTILIZAR LA PLATAFORMA, UD. COMO USUARIO ACEPTA EXPRESAMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y CONDICIONES:

DEFINICIONES:

Cuenta. significa la cuenta individual que permite a una persona Usuario acceder a la Plataforma, una vez aceptados los Términos y condiciones de uso.

Criador. - significa una persona que realiza una cría selectiva de pets (perros o gatos) a través de la reproducción sexual de ciertos animales seleccionados a fin de replicar de forma coherente ciertas cualidades o características.

Condiciones Generales. - significa aquellas condiciones generales que se aplican a la Plataforma. Las Condiciones Generales pretenden regular la Formación que se facilite en la Plataforma, excepto en aquellos casos en los que sean expresamente modificados o suprimidos por los Términos Específicos de una formación concreta.

Fuerza Mayor. - significa cualquier hecho, evento, o circunstancia, que siendo imprevisible esté fuera de control para la parte afectada e impida a la parte afectada cumplir con sus obligaciones según este Acuerdo.

Propietario de Mascota. -- significa un propietario de una mascota perro o gato que sea cliente del Profesional.

Profesional. - - significa, según el caso, un Criador, un Veterinario, un Vendedor minorista o un trabajador de un Refugio o todos ellos, de acuerdo con las políticas de Royal Canin.

Registrado. - significa la persona que se ha registrado para participar en una Formación.

Trabajador de Refugio. - significa una persona que prestar sus servicios como trabajador en un Refugio

Formación. - significa cualquier Formación o curso, sea on-line o presencial, facilitado por Royal Canin, y al que el Usuario puede acceder y registrarse en la Plataforma.

Material de Formación. - significa cualquier documentación o información, en cualquier soporte o formato, sea en papel o disponible on-line, facilitada por Royal Canin en relación con la Formación.

Usuario. – significa un Profesional que puede acceder y utilizar la Plataforma por autorización y acuerdo directo con Royal Canin. En su caso, cuando proceda, podrá hacer referencia a un Estudiante de Veterinaria.

Veterinario. - hace referencia a la persona física que ejerce como veterinario con todas las habilitaciones legales y profesionales necesarias, reconocido por el organismo competente para regular la profesión, o a la Clínica, que estén registrados en la Plataforma.

Estudiante de Veterinaria. - significa el Estudiante de Veterinaria que haya sido autorizado para utilizar la Plataforma bajo la supervisión de su Escuela o Centro de Formación.

Artículo 1º.- Aceptación de las Condiciones.

El Usuario podrá acceder al uso de la Plataforma bajo su exclusiva responsabilidad.

El Registro y la navegación en la Plataforma está sujeta a la aceptación total e incondicional de las Condiciones Generales por parte del Usuario.

Las Condiciones Generales, junto con las modificaciones que pueda incorporar Royal Canin, regularán la relación del Usuario con la Plataforma y los Servicios vinculándole obligacionalmente. Si un Usuario no deseara quedar vinculado por tales Condiciones debe abstenerse de utilizar la Plataforma.

Las Condiciones Generales y Específicas estarán accesibles en todo momento en la Plataforma.

Artículo 2º.- Registro en la Plataforma. Independencia.

Este artículo se aplica al registro de los profesionales veterinarios. El registro de los Estudiantes Veterinarios es contemplado en el Artículo 3º.

2.1.- Condiciones para el registro de un Usuario.

Los Usuarios con derecho a registrarse en la Plataforma deben ser Profesionales que se comprometan a utilizar la Plataforma con fines estrictamente profesionales. Royal Canin solo puede conceder acceso a la Plataforma directamente a los Profesionales y solo puede acceder a la Plataforma a través de una Cuenta activa. Para que el Profesional tenga una Cuenta, Royal Canin enviará una invitación por correo electrónico al Profesional, solicitándole que complete un formulario digital con su información (nombre completo, correo electrónico único, profesión/función, país de residencia, zona horaria e idioma preferido).

El Profesional debe dar información veraz, correcta y completa sobre su identidad. Tras la verificación de la información por parte de Royal Canin, Royal Canin crea la Cuenta para el Profesional y le envía un correo electrónico con un enlace a la Plataforma, su nombre de usuario y una una contraseña temporal. El Profesional dispondrá entonces de un plazo limitado, indicado en el correo electrónico, para activar su Cuenta haciendo clic en el enlace y creando una nueva contraseña. Si el Profesional no activa su Cuenta dentro de este plazo, Royal Canin le enviará un recordatorio para proceder a la activación de la Cuenta dentro de un plazo que se indicará en el correo electrónico de recordatorio. En ausencia de acción por parte del Profesional dentro de este período, su cuenta será eliminada.

El acceso de los Estudiantes de Veterinaria a la Plataforma estará regulado exclusivamente por lo dispuesto en este Artículo.

Los Estudiantes de Veterinaria sólo tendrán acceso a la Plataforma en función de una autorización concedida directamente por Royal Canin o por el supervisor que administre la Cuenta (p.ej., Escuela o Centro de Formación). Los Estudiantes de Veterinaria estarán autorizados para utilizar la Plataforma sólo a título personal y exclusivamente con una finalidad informativa y educativa. El Estudiante de Veterinaria será el único responsable por el uso que realice de la Plataforma. Royal Canin en ningún caso será responsable de ninguna recomendación facilitada por un Estudiante de Veterinaria en base al uso de la Plataforma.

El Usuario (a) garantiza que su información es verdadera, real y completa y será responsable exclusivo de cualquier error, omisión o falta de actualización; (b)se compromete a actualizar los datos y la información facilitados cuando sea necesario; y (c) se compromete, cuando ya sea Profesional, a: (i) notificárselo a Royal Canin por email y (ii) cesar en el uso de la Plataforma de forma inmediata.

2.2.- Acceso a la Plataforma a través de una Cuenta de Veterinario.

Tan pronto como el Usuario haya aceptado las Condiciones Generales, el Usuario (a) puede acceder a la Plataforma a través de la Cuenta del Veterinario, utilizando el nombre y la clave de acceso facilitados por Royal Canin, que serán personales y permanecerán bajo la custodia del Usuario. (b) debe adaptar todas las medidas necesarias para asegurar la confidencialidad, la seguridad y el uso correcto del nombre y la clave del Usuario, a fin de evitar que sean revelados o utilizados por una tercera parte no autorizada; y (c) será el responsable exclusivo del uso que pueda realizar cualquier otra persona de su nombre usuario y la clave de acceso, y de cualquier actividad u operaciones realizadas por tales personas a través de su Cuenta del Veterinario. Cualquier conexión o cualquier transmisión de datos realizada con la Cuenta del Veterinario se presumirá a todos los efectos que se ha realizado por el titular de dicha cuenta y bajo la exclusiva responsabilidad del Usuario. El Usuario se compromete a informar a Royal Canin por escrito lo antes posible en caso de detectar o sospechar que se está produciendo un uso fraudulento de su nombre y clave de acceso.

El titular de la Cuenta de Veterinario es responsable de cualquier uso que se realice con su Cuenta y garantiza y asume que en todo caso el uso de la Plataforma se realizará adecuadamente y con arreglo a lo dispuesto en las Condiciones.

Artículo 3º. Formaciones.

3.1 Registro. -

Un Usuario puede registrarse en una Formación, haciendo click en el link correspondiente y facilitando la información que se le requiera.

3.2 Cancelación de Formaciones.

3.2.1 Cancelación por el Usuario.

Los Registrados pueden cancelar su participación en una Formación, en cualquier momento.

3.2.2 Cancelación por Royal Canin

Royal Canin se reserva el derecho de cancelar las Formaciones, cambiar la Plataforma on-line (visualización, descripciones, widgets interactivos.) cambiar a los formadores, actualizar o suprimir un contenido de Formación. En caso de que una Formación deba ser cancelada, Royal Canin hará todo lo posible por avisarles por email con la necesaria antelación, y con carácter general los Registrados serían informados al menos con siete (7) días antes del momento en el que estuviesen programadas.

Royal Canin intentará dentro de sus posibilidades evitar toda cancelación. Royal Canin en ningún caso será responsable de ninguna cancelación, modificación o retirada, parcial o total, de una Formación.

3.3 Uso adecuado de una Formación.

El Usuario utilizará las Formaciones sólo para fines profesionales, y con estricto cumplimiento de todas las normas aplicables, reglas y condiciones que regulan la práctica de su Profesión (en particular las que regulan la ética profesional y la responsabilidad).

El Usuario se compromete a:

- utilizar la Formación en condiciones normales y razonables.

- En todo caso, el Usuario se compromete a no realizar cualquier conducta o daños ilegal, en particular, pero no limitado a, descargar, enviar difundir, emitir, publicar etc.… contenidos que puedan infringir la ley y el orden público, derechos de terceras partes; así como de infringir, en cualquier aspecto, sus normas profesionales y deontológicas.

- No realizar: (a) deliberadamente descargas o subir, distribuir o remitir cualquier información o datos que incluyan o constituyen un virus informático o cualquier otro código o programa informático concebido para interrumpir, destruir, distorsionar, perturbar o limitar las características de cualquier recurso o herramienta del software, del computador, del Servicio, o de la comunicación on-line; (b) deliberadamente descargar, subir, distribuir o enviar intencionalmente cualquier información falsa, ilegal, inapropiada o de contenido inapropiado; (c) perturbar, ralentizar, bloquear o alterar el flujo normal de intercambio de datos a través de la Plataforma ; y (d) reproducir, copiar, vender, revender, o utilizar para un propósito comercial cualquier parte de la Plataforma o Formaciones.

- Cumplir con todas las reglas y normativa de seguridad aplicable en función de las condiciones en las que la Formación es facilitada. Royal Canin se reserva el derecho a separar de una Formación a cualquier Registrado que observe un comportamiento inadecuado para con Royal Canin o los demás participantes.

Artículo 4.- Contenidos.

4.1 Naturaleza- El Contenido que se propone a cada Usuario en la Plataforma está en función de su profesión (p.ej., veterinario, criador, minorista…). El contenido tiene naturaleza formativa, de algunos de estos dos tipos:

- Contenido editorial. - que no está relacionado con productos de Royal Canin (información neutra sobre cuidado de salud o nutrición de mascotas)

- Contenido promocional. - Contenido relacionado con productos Royal Canin.

Los contenidos pueden estar disponibles por un periodo de tiempo limitado. La información sobre dicho periodo temporal será facilitada junto con cada contenido.

4.2 Ranking. - El contenido (Formaciones) que pueden ser propuestas al Usuario en la Plataforma pueden ser ofrecidos de forma prioritaria en función de los siguientes criterios:

- Fecha de creación del contenido o su última actualización

- Intereses del Usuario en relación con ciertos contenidos o información.

4.3 Descuentos. - Royal Canin puede decir, pero no se compromete, a facilitar descuentos en productos Royal Canin a aquellos Usuarios que reciben Formación de contenido Promocional. Los beneficios de descuento en cada caso, dependerían de lo que fuese indicado en los términos de la promoción.

5º.- Garantías y limitaciones de Royal Canin

Royal Canin hará todo lo posible para que todas las Formaciones sean facilitadas de forma diligente, de manera adecuada, a tiempo y profesional de acuerdo con los estándares de la actividad.

Las Formaciones se realizarán en función de la programación particular de cada caso.

Royal Canin puede designar a su discreción a los formadores que entienda adecuados para presentar la formación y podrá en todo momento sustituirlos por otros que entienda que disponen de la calificación adecuada para presentar los contenidos.

Royal Canin no garantiza que un contenido esté en todo momento disponible on line, o que no existan interrupciones, o que no existan errores, o que sean corregidos o que todos los contenidos puedan estar libres de, virus, errores u omisiones.

La Formación y el material formativo se facilitan “tal y como es“ y “tal y como esté” y no se garantiza, ni expresa ni implícitamente, legalmente por ningún título, el uso o los resultados de la formación o los materiales formativos, que el Usuario puede superar satisfactoriamente el curso, o que el Usuario alcanzara cualquier nivel de competencia o conocimiento. El Usuario es el único responsable de evaluar si las horas de formación completadas en la Plataforma son relevantes o computan para cualquier reconocimiento o titulación, pública o privada, en términos de formación continuada.

6º.- Duración y Terminación.

Las Condiciones tienen vigencia indefinida y vinculan a los Usuarios desde que éstos manifiestan su aceptación.

Cualquier de las Partes podrá finalizar la relación por cualquier razón (sin perjuicio de las terminaciones por no cumplimiento de los Términos y Condiciones) enviando una comunicación escrita a la otra, con 30 días de antelación.

Royal Canin, podrá dar por finalizada la relación con el Usuario de forma inmediata por razones de incumplimiento.

En caso de terminación por cualquier de las partes o por cualquier otra causa, Royal Canin está autorizada para finalizar el acceso del Usuario a la Plataforma.

7º.- Desactivación y borrado de la Cuenta

7.1 Desactivación de la Cuenta

El Usuario puede desactivar su Cuenta en cualquier momento enviando una solicitud a Royal Canin. La desactivación de la Cuenta no conlleva su eliminación. El Usuario puede solicitar a Royal Canin que reactive su Cuenta. En caso de que el Usuario no inicie sesión en su Cuenta activada después de un período de 12 meses, se enviará un correo electrónico de recordatorio alentando la actividad para mantener la Cuenta dentro de los próximos 30 días. En caso de que no se produzca más actividad en estos 30 días siguientes, la Cuenta quedará inactiva.

7.2 Eliminación de la Cuenta

El Usuario puede decidir eliminar su Cuenta por cualquier motivo enviando una solicitud a Royal Canin. Royal Canin eliminará la Cuenta de usuario en los siguientes casos:

· A petición del Usuario;

· En las condiciones establecidas en el artículo 2.1, si el Usuario no activa su Cuenta después de recibir el correo electrónico de recordatorio establecido por Royal Canin,

· Después de 18 meses de la desactivación de la Cuenta;

· El incumplimiento de las Condiciones Generales o la negativa a aceptar las actualizaciones de las Condiciones Generales.

Artículo 8º.- Condiciones Económicas.

Royal Canin facilita el acceso y uso a la Plataforma y los Servicios, con carácter general, sin recibir cargo por ello.

Sin perjuicio de que el Usuario abone los que procedan en los casos específicos en que así se establezca para una Formación concreta.

Artículo 9º - Responsabilidad.

9.1.- Responsabilidad de Royal Canin.

Royal Canin facilita el acceso y uso a la Plataforma “tal y como esté” y “en el momento en que esté”, sin garantizar el acceso en todo momento o el funcionamiento correcto, de todo o parte de la Plataforma y la Formación, de forma que las interrupciones son contempladas y aceptadas como parte del sistema. Las interrupciones son posibles por razones técnicas afectando a la Plataforma o la Formación.

En particular Royal Canin no asume responsabilidad alguna en caso de que la Plataforma y/o la Formación no estuvieran disponibles por problemas o defectos técnicos o cualquier otra razón, y también, sin carácter limitativo, por razones de congestión de tráfico en internet, fallo de los servicios de los proveedores de internet, fallos humanos o eléctricos, conductas maliciosas, mal funcionamiento de software y/o hardware, o cualquier supuesto de fuerza mayor o caso fortuito.

Royal Canin no será responsable de ninguna actividad que pudiera resultar de la información o los puntos de vista expresados en la Formación. Los contenidos que Royal Canin facilita o pone a disposición de los Usuarios son información sobre nutrición y salud de las Mascotas. Tal información en ningún caso puede reemplazar al Profesional independiente y al conocimiento y juicio profesionales para su aplicación a un caso concreto, en cualquier sentido y particularmente de diagnóstico. Royal Canin no será responsable si la información, sugerencia o consejo apareciera finalmente como inadecuada a las condiciones de salud de la Mascota.

Royal Canin no será responsable de ningún daño o perjuicio directo, indirecto o especial, (pérdida de datos, pérdida financiera, pérdida de beneficios, pérdida de oportunidad, entre otros) que pudiera sufrir el Usuario o el Propietario de la Mascota, por cualquier razón, no limitándolo, del uso de la Plataforma, o de la imposibilidad de acceso a la misma o a cualquier Formación; o del mal funcionamiento, en todo o en parte, de la Plataforma o cualquier Formación. Lo anterior se aplicará especialmente a cualquier daño que pudiese surgir en relación con los contenidos incorrectos, por errores, ralentización o interrupción de las trasmisiones, pérdida, desaparición o alteración de los datos, virus informáticos, sea cual fuese su origen, acceso intrusivo de terceras partes, etc.

Royal Canin no asume responsabilidad por los contenidos que son facilitados a los Usuarios, bajo la exclusiva responsabilidad de éstos, y con pleno conocimiento de los hechos para adoptar sus propias decisiones.

9.2 Responsabilidad del Usuario.

El Usuario asume la responsabilidad exclusiva derivada de (a) el cumplimiento de cualquier norma o regulación profesional o deontológica aplicable a su Profesión; de (b) la decisión de registrarse en la Plataforma y participar en las actividades de Formación; (c), cuando sea aplicable, del diagnóstico y tratamiento que requiera la condición de la Mascota, siendo el único que tiene acceso para examinar físicamente a las mascotas y a su tratamiento ;de (d) la decisión de compartir con los Propietarios de las Mascotas una información o recomendación que pueda facilitar la Plataforma como parte de una Formación; y (e) de cualquier daño directo o indirecto que sufra un Propietario de Mascota o cualquier tercero a resultas de la información que facilite la Plataforma y la Formación.

El Usuario se compromete a (a) mantener indemne a Royal Canin, indemnizándole por el resultado de cualquier reclamación, acción judicial, procedimiento, queja o demanda cualesquiera, que pudiese ejercitar cualquier persona,(incluyendo un Propietario de la Mascota), o pueda resultar o estar relacionada con cualquier uso que haya realizado el Usuario de la Plataforma y/o la Formación.; y (b) se compromete a asumir íntegramente los costes, de defensa legal y demás daños y perjuicios que pueda sufrir Royal Canin, o que pueda tener que asumir ésta en tal contexto por una orden o decisión judicial, en relación con la celebración, cumplimiento y terminación de un contrato celebrado entre el Usuario y un Propietario de Mascota, sin perjuicio de los daños que Royal Canin pudiera reclamar del Usuario, si fuese el caso.

Artículo 10º.- Propiedad Intelectual.

10.1 Contenidos de Royal Canin

Todos los derechos de propiedad Intelectual relacionados con la Plataforma y sus contenidos (sin limitación, textos imágenes, videos, bases de datos, sonidos, fotografías, nombres comerciales, logos, marcas etc…), excluido lo que se define como Contenido del Usuario, son y permanecerán de titularidad de Royal Canin y/o de sus compañías subsidiarias o de su grupo; o estarán sujetos a las condiciones de licencia y/o autorización que Royal Canin hubiera recibido de terceros.

El Usuario queda autorizado exclusivamente para utilizar la Plataforma y su contenido de acuerdo con estas Condiciones. El Usuario se abstendrá de reproducir o hacer accesible al público, publicar o modificar la Plataforma y cualquier parte o contenido de la misma sin el acuerdo previo y escrito de Royal Canin.

10.2 Material de Formación.

El material de Formación es propiedad exclusiva de Royal Canin. Royal Canin es y se mantendrá como único titular de todos los derechos de propiedad intelectual de todo el Material Formativo disponible, incluyendo su diseño, imágenes y gráficos, texto de todos los materiales imprimidos en papel o el sonido y video de todos los webinar y padcasts, o permanecerán sujetos a las licencias y/o autorizaciones que hayan concedido terceras partes a Royal Canin.

Cuando el Usuario recibe autorización de acceso al Material Formativo, está recibiendo una licencia personal revocable, no exclusiva ni transferible, para utilizar ese Material Formativa en las actividades de la Plataforma. Dicho Material Formativo, no será, en todo o en parte, copiado, reproducido, subido a la red, publicado, exhibido, o facilitado mediante link, de ninguna forma, sin la autorización previa, expresa y escrita de Royal Canin. Cualquier otro uso no autorizado se considerará estrictamente prohibido y constituirá una infracción de los derechos de propiedad intelectual de Royal Canin.

Artículo 11º.- Protección de Datos Personales.

Royal Canin puede recoger y/o procesar diversas categorías de datos personales que el Usuario nos proporcione al unirse a nuestros webinars o interactuar con nuestros servicios y mantendremos sus datos personales seguros. Para mayor información puede consultarse nuestra Política de Privacidad. En dicha Política de Privacidad el Usuario puede averiguar cómo nuestros sitios pueden utilizar cookies para diversas finalidades. El Usuario puede encontrar información detallada en el apartado “Cookies Notice” sobre las cookies que se utilizan y el uso que se hace de ellas

Artículo 12º.- Seguros.

El Usuario se compromete a mantener, durante todo el tiempo en el que esté vigente la relación, una póliza que cubra los riesgos de responsabilidad civil profesional por una cantidad de capital suficiente, que cubra cualquier riesgo (físico, material, intangible, indirecto o no), de la que sea titular y tomador, contratada con una empresa de seguros solvente

El Usuario se compromete a trasladar a Royal Canin, en cualquier momento, evidencia documental de tales seguros, mediante el correspondiente certificado de seguro y documentación complementaria, en cualquier momento.

Artículo 13º.- Confidencialidad.

El Usuario se compromete a mantener confidencial toda información relativa a Royal Canin y a la Plataforma, excepto en lo que Royal Canin haga público, o devenga público sin participación o infracción del Usuario, o en tanto sea información expresamente prevista para ser compartida con los Propietarios de las Mascotas, tales como las Recomendaciones de Nutrición. El Usuario adoptará todas las medidas necesarias para asegurarse que esta obligación es debidamente cumplida por parte de todos los que puedan acceder a tal información confidencial.

La obligación de confidencialidad del Usuario se extenderá todo el tiempo en el que se permanezca como Usuario de la Plataforma y durante los cinco (5) años posteriores a la terminación de tal relación, de acuerdo con las Condiciones.

Artículo 14º.- Modificaciones de las Condiciones.

El Usuario reconoce y acepta que la Plataforma desarrollada por Royal Canin es una herramienta innovadora que puede incluir modificar, añadir, reemplazar o retirar, ciertas utilidades, contenidos, características o formaciones.

Royal Canin se reserva el derecho de modificar las Condiciones en cualquier momento y notificará a los usuarios activos las nuevas Condiciones.

En caso de modificación del Artículo 8, al iniciar sesión por primera vez en la Plataforma, el Usuario tendrá la oportunidad de leer y revisar los nuevos Términos, y (i) aceptar; o (ii) rechazarlos. Si el Usuario rechaza los nuevos Términos, el acceso del Usuario a la Plataforma se desactivará después de 30 días y el Usuario ya no podrá utilizar la Formación en adelante.

Artículo 15º.- Provisiones finales.

15.1 General.

Ninguna situación en la que Royal Canin no haya aplicado alguna Condición, o no solicitado su cumplimiento, se entenderá como renuncia o afectará a la plena vigencia de la misma.

15.2 Integridad.

Estas condiciones constituyen el contenido íntegro de los acuerdos que regulan la relación entre el Usuario y Royal Canin en relación con la Formación y sustituyen y derogan a cualquier otro anterior o contemporáneo, verbal o escrito, propuestas o comunicaciones en relación con las actividades de Formación o cualquier otra materia cubierta por estos Términos y Condiciones. Si una previsión de estos Términos y Condiciones Generales o de cualesquiera Términos Específicos que fuesen aplicables fuera declarada nula o inválida, o ineficaz o inejecutable o ilegal, las demás previsiones se mantendrán en vigor y surtirán efecto.

15.3 Independencia de las Partes.

Royal Canin y el Usuario son y permanecerán como partes totalmente independientes, actuando exclusivamente en su propio nombre y derecho y bajo su exclusiva responsabilidad. El Usuario desarrolla su actividad con el Uso de la Plataforma, con total autonomía y bajo su exclusiva responsabilidad y riesgo.

En relación con los Veterinarios, Royal Canin asume que los Veterinarios podrán y deberán respetar las reglas que gobiernan las obligaciones del profesional veterinario en el ejercicio de su profesión, particularmente las que disciplinan su ética profesional y su juicio objetivo profesional.

15.4 Derecho Aplicable y Jurisdicción

Estas Condiciones está regidas por el Derecho Español.

Cualquier cuestión relativa a la interpretación, desarrollo y cumplimiento de esta Condiciones es sometida expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid (capital).