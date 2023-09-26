Alennuskuponkeja voi lunastaa vain myymälöissä/klinikoilla – ei verkkokaupoissa
DYREBUTIKKER OG ANDRE FORHANDLERE
|TROPEBUA ZOO
|STORLEDBAKKEN 5
|6003
|ÅLESUND
|PETXL STORES AS Avd PETXL ÅLESUND
|DRAMMENSVEIEN 167
|0277
|OSLO
|AASHEIM ZOO
|BORGGT. 40
|5417
|STORD
|ACELA HUND & KATT AS
|GREFSENVEIEN 107
|0492
|OSLO
|AGDARS SPORTSFISKE AS
|FJORDGATA 46
|7010
|TRONDHEIM
|PLANTASJEN ÅLESUND
|HOLEN
|6019
|ÅLESUND
|PLANTASJEN ALNABRU
|SMALVOLLVEIEN 62
|0667
|OSLO
|LASSIE & GARFIELD
|STORGATA 38
|2750
|GRAN
|TROPEHUSET ULSTEINVIK
|AMFI BRATTØRA
|6065
|ULSTEINVIK
|KATZOO, DYRENES VERDEN AS
|BRUGATA 16
|2380
|BRUMUNDDAL
|GJØVIK HEST OG HUND AS
|Strandgata 16
|2815
|GJØVIK
|TYNSET ZOO AS
|ELVEGATA 9 A
|2500
|TYNSET
|EBNES HAGE SENTER AS
|HEIABØVEIEN 7
|5580
|ØLEN
|KRØGENES DYREHANDEL AS, BUDDY ARENDAL
|KYSTVEIEN 240
|4842
|ARENDAL
|ARKEN ZOO AS
|ARKEN SENTER
|5116
|ULSET
|PETS ASKER AS
|RØYKENVEIEN 143
|1386
|ASKER
|PLANTASJEN ASKIM
|TORGET 12
|1831
|ASKIM
|ASKØY ZOO AS
|KLEPPEVEGEN 110 - ASKØY SENTER
|5308
|KLEPPESTØ
|LABBEN HUND OG KATT
|VESTLANDSVEIEN 123
|0686
|OSLO
|PLANTASJEN BÆRUM
|JOHS. HAUGERUDSVEI 20
|1351
|RUD
|PETS BAMBLE ZOO AS
|HERREVEIEN 24
|3967
|BAMBLE SOMMERRUTE
|BEISLAND BLOMSTER AS
|STRANDGATA 1
|4950
|RISØR
|RAMSES ZOO DRØBAK AS
|POSTBOKS 1006
|1442
|DRØBAK
|PLANTASJEN BODØ
|INNSTRANDVEIEN 25
|8020
|BODØ
|ZOOHUSET GULSKOGEN AS
|Postboks 4119
|3005
|DRAMMEN
|HALIPET DRIFT AS AVD. HAMAR
|MAXI STORSENTER
|2316
|HAMAR
|ARKTISKE HAGE NARVIK AS
|SLEGGESVINGEN 5
|8514
|NARVIK
|AGDER FÔRSENTER
|SOLHOLMSVN. 3
|4617
|KRISTIANSAND
|DIN BESTE VENN AS
|LJABRUVEIEN 87
|1266
|OSLO
|BUSTER HUND OG KATT FROGNER AS
|NIELS JUELS GATE 27
|0257
|OSLO
|DOGMAN BUTIKKER AS - GALLERIET KJØPESENTER
|GRINI NÆRINGSPARK 1
|1361
|ØSTERÅS
|BUSTER HUND OG KATT AS GRÜNERLØKK
|THORVALD MEYERS GATE 69
|0552
|OSLO
|BUSTER HUND OG KATT FROGNER AS
|TRONDHEIMSVEGEN 86
|2040
|KLØFTA
|DOGMAN BUTIKKER AS avd Kristiansand
|GRINI NÆRINGSPARK 1
|1361
|ØSTERÅS
|BUSTER ZOO AS AVD. MAJORSTUEN
|BOGSTADVEIEN 53
|0366
|OSLO
|DOGMAN BUTIKER AS AVD ENHET PORSGRUNN
|GRINI NÆRINGSPARK 1
|1361
|ØSTERÅS
|DOGMAN BUTIKKER AS Avd. SANDNES
|GRINI NÆRINGSPARK 1
|1361
|ØSTERÅS
|BUSTER ZOO AS AVD. SKI
|TORGVEIEN 2
|1400
|SKI
|Dogman Butikker AS Avd Trondheim
|Grini Næringspark 1
|1361
|ØSTERÅS
|CYPERUS AS - 935718, CITY SYD
|POSTBOKS 8980
|7439
|TRONDHEIM
|ARILD'S ZOO
|KINOGATEN 8
|1653
|SELLEBAKK
|KVADRATUREN ZOO
|KIRKEGATA 12
|4611
|KRISTIANSAND S
|DYRENES BUTIKK BERGEN AS
|STRØMGATEN 8
|5015
|BERGEN
|DRAMMEN ZOO CENTER A/S
|TOMTEGATA 36
|3012
|DRAMMEN
|DOG CONSULT AS
|RØDSVEIEN 76
|1781
|HALDEN
|PLANTASJEN DROTNINGSVIK
|ALVEHAUGEN 6
|5179
|GODVIK
|DYREGO OSLO CITY
|STENERSGATE 1
|0050
|OSLO
|ZOO-SENTERET
|FRU NATVIGS VEI 1
|1920
|SØRUMSAND
|ZOOSERVICE AS
|FJELLAVEGEN 228
|5357
|FJELL
|WOLARE AS
|AMFI VOSS HARDANGERVEGEN 25
|5705
|VOSS
|DYR OG HOBBY
|SJØRBERGSGATA 26
|8800
|SANDNESSJØEN
|ZOOMARKEDET EIKERSENTERET
|PRESTEBRÅTAN 6
|3300
|HOKKSUND
|FOSNAVÅG SPORT AS
|BOKS 186
|6099
|FOSNAVÅG
|ELITE ZOO STJØRDAL
|KJØPMANNSGATA 40
|7500
|STJØRDAL
|PLANTASJEN ELVERUM
|TOROLF STORSVEENSVEI
|2411
|ELVERUM
|ZOO-1 ELVERUM ZOO AS
|ELVARHEIMGATA 10C
|2408
|ELVERUM
|ZOO-1 MOA
|ASBJØRN & MOEN AS
|6010
|ÅLESUND
|FAGERLUND'S
|SENTRUMSVEIEN 45
|9040
|NORDKJOSBOTN
|FINNSNES DYR OG UTSTYR AS
|STORGATA 7
|9300
|FINNSNES
|NYE ZOO-1 FØRDE AS
|LANGELANDSVEIEN 25
|6010
|ÅLESUND
|PLANTASJEN FREDRIKSTAD
|DIKEVEIEN 30
|1661
|ROLVSØY
|DYREGO GJØVIK
|JERNBANESVINGEN 6
|2821
|GJØVIK
|OPPLAND HAGESENTER AS
|KALLERUDLIA 2
|2816
|GJØVIK
|ZOO-1 GOL AS
|LINDEVEIEN 34
|3482
|TOFTE
|PLANTASJEN HALDEN
|SVINESUNDPARKEN 4
|1789
|BERG I ØSTFOLD
|DYREGO HAMAR
|VANGSVEGEN 62
|2317
|HAMAR
|VOIGTS JAKT OG FISKE AS
|ØVREVEIEN 1
|9325
|BARDUFOSS
|SORTLAND DYR OG UTSTYR AS
|BOKS 429
|8401
|SORTLAND
|PETS HASLE
|GRENSEVEIEN 50
|0579
|OSLO
|SVEIO LAVPRIS AS
|LONGHAMMARVEGEN 7
|5536
|HAUGESUND
|M2M DYREVERDEN AS, LILLEHAMMER ZOO
|JERNBANEGATA 5
|2609
|LILLEHAMMER
|ARNA ZOO
|ÅDNAVEGEN 63 - ØYRANE TORG
|5260
|INDRE ARNA
|HØNEFOSS AKVARIUM
|STANGSG. 7
|3510
|HØNEFOSS
|ZOO PARTNER INTERNATIONAL AS
|IVAR LYKKES VEG 4
|7075
|TILLER
|GLITRE ZOO A/S AVD. HOLMEN
|GRANDSTUVEIEN 12B
|1185
|OSLO
|PLANTASJEN HØNEFOSS
|BARBROVEIEN 1
|3511
|HØNEFOSS
|OLSENS ENKE HORTEN AS
|LANGGATA 41
|4306
|SANDNES
|PLANTASJEN JESSHEIM
|NÆRINGSPARKVEIEN 2
|2050
|JESSHEIM
|JESSHEIM ZOOSENTER AS
|FURUSETHGATA 5
|2050
|JESSHEIM
|JANNE’S DYREBUTIKK AS
|STEINHAGEN 2
|4105
|JØRPELAND
|LASSE OLDEN/FOR OG UTSTYRSBUTIKKEN PÅ BREKSTAD
|YRJARDS GATE 7
|7130
|BREKSTAD
|PETXL STORES AS Avd PETXL TØNSBERG
|DRAMMENSVEIEN 167
|0277
|OSLO
|KLØFTA ZOO.NO (PET-MIX AS)
|ILEVEGEN 1A
|2040
|KLØFTA
|KNURR & BJEFF AS
|KVERNHUSMYRANE 10
|5914
|ISDALSTØ
|PLANTASJEN KOLBOTN NY
|KONGEVEIEN 49
|1412
|SOFIEMYR
|DYREGO KOLBOTN
|STRANDLIVEIEN 4
|1410
|KOLBOTN
|DYREPARADISET AS
|SVINESUNDPARKEN 3
|1778
|HALDEN
|PLANTASJEN KRISTIANSAND
|BARSTØLVEIEN 60-62
|4636
|KRISTIANSAND S
|K SPORT AS/ZOOLOFTET
|SENTRUMSGATA 1
|7970
|KOLVEREID
|LABBEN DYREBUTIKK AS
|STORGATA 48
|2870
|DOKKA
|DYREGO LAMBERTSETER
|CECILIE THORESENS VEI 17
|1153
|OSLO
|PETXL STORES AS Avd PETXL STAVANGER
|DRAMMENSVEIEN 167
|0277
|OSLO
|PLANTASJEN LILLEHAMMER
|STRANDPROMENADEN 72
|2609
|LILLEHAMMER
|HALIPET DRIFT AS AVD. LILLEHAMMER
|STORGATA 148
|2615
|LILLEHAMMER
|LILLESTRØM AKVARIUM,TORV
|Storgata 15
|2000
|LILLESTRØM
|MIDTUN ZOO ÅSANE AS
|LITLÅSVEIEN 49
|5132
|NYBORG
|DYREHJØRNET AS
|ØSTENGA 7
|3074
|SANDE I VESTFOLD
|LIVZOO AS
|STRANDPARKEN 3
|3187
|HORTEN
|HUND SOM HOBBY
|SØBSTADVEGEN 7
|7088
|HEIMDAL
|LOFOTEN DYREBUTIKK PETS
|LOFOTGATA 33
|8300
|SVOLVÆR
|PLANTASJEN LUND
|STADIONVEIEN 14
|4632
|KRISTIANSAND S
|ANDREASSEN BLOMSTER AS
|GARTNERHAGEN 2
|2615
|LILLEHAMMER
|MALI PARTNER AS
|OLAV KYRRESVEI 2
|1639
|GAMLE FREDRIKSTAD
|PLANTASJEN MANDAL
|HOLUMSVEIEN 21
|4516
|MANDAL
|DYREGO MANGLERUD
|PLOGVEIEN 6
|0679
|OSLO
|PETXL STORES AS Avd PETXL KRISTIANSAND AS
|DRAMMENSVEIEN 167
|0277
|OSLO
|PETS NORDFJORD AS
|EIDSGATA 45
|6770
|NORDFJORDEID
|LUDO GRORUD ZOO AS
|BERGENSVEIEN 8
|0963
|OSLO
|PLANTASJEN MJØNDALEN
|ORKIDEHØGDA 5
|3050
|MJØNDALEN
|FREDRIKSTAD HAGESENTER AS
|ROLVSØYVEGEN 205
|1617
|FREDRIKSTAD
|DYRESKOGEN AS
|STORGATA 99
|2390
|MOELV
|PLANTASJEN MO I RANA
|SVORTDALEN 20
|8624
|MO I RANA
|ZOO-1 MOLDE AS
|MOLDEGÅRDSVEGEN 5
|6415
|MOLDE
|MOLDE ZOO AS
|BIRGER HATLEBAKKS VEI 1 - 5
|6415
|MOLDE
|PLANTASJEN NAMSOS
|SANDGATA 6
|7800
|NAMSOS
|DYRESJAPPA AS
|VOGTS GATE 55
|0476
|OSLO
|ØRVIK PLANTEMARKED AS
|DALANEVEIEN 2
|3770
|KRAGERØ
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. ORKDAL (BUDDY)
|MÆLAVEIEN 2
|7300
|ORKANGER
|PLANTASJEN ØSTSIDEN (FREDRIKSTAD)
|SORGENFRI ALLÈ 4
|1654
|SELLEBAKK
|LADY & LANDSTRYKER'N AS
|INDUSTRIGATEN 4
|3515
|HØNEFOSS
|SAMSON & SOFUS AS
|Helganesvegen 34
|4262
|AVALDSNES
|GULLFISKEN BØ AS
|STASJONSVEGEN 28
|3800
|BØ I TELEMARK
|AWD TJENESTEHUND AS
|SOLENDMYRA 2
|5936
|MANGER
|OLSENS ENKE DRAMMEN AS
|LANGGATA 41
|4306
|SANDNES
|DALANE ZOO AS
|SJUKHUSVEIEN 27
|4373
|EGERSUND
|CALIPO AS (DYREBUTIKKEN KRISTIANSUND)
|VERKSTEDVEIEN 13
|6517
|KRISTIANSUND N
|SIRIUS AS,BORG DYRESENTER
|KLOKKERGÅRDSVEIEN 31,BORG STORSENTER
|1711
|SARPSBORG
|DYREBUTIKKEN RÅDE
|MOSSEVEIEN 8
|1640
|RÅDE
|DYREFOREXPRESSEN AS
|VØYENENGTUNET 9
|1339
|VØYENENGA
|DYRENES BESTE VENN AS
|BYVEGEN 78
|5200
|OS
|SENSICARE AS
|LERSTADVEGEN 539
|6018
|ÅLESUND
|EIDSVOLL DYREBUTIKK AS
|VORMAVEIEN 2
|2080
|EIDSVOLL
|AURSKOG FÔR OG FRITID
|AURSKOG SENTER
|1930
|AURSKOG
|BAUSSIE AS
|HVITTINGFOSSVEIEN 131
|3085
|HOLMESTRAND
|LEONTIN'S HUND v/PÅL LEONTIN
|BAMRUDVEIEN - BRÅTAN
|2093
|FEIRING
|Lørenskog Hundesalong & Dyrebutikk
|Fjellhamarveien 56F
|1472
|FJELLHAMAR
|MAX OS AS
|POSTBOKS 39
|5201
|OS
|ODDERNES GARTNERI AS
|ØSTERVEIEN 59
|4631
|KRISTIANSAND S
|PELS & POTE AS
|NYGAARDS ALLE 3
|3160
|STOKKE
|SOLBLOMSTEN AS
|OTTERVEIEN 1
|9300
|FINNSNES
|ZOOPER AS
|HILLEVÅGSVEIEN 91
|4016
|STAVANGER
|STEINKJER DYREBUTIKK AS (FROMOZOO)
|SJØFARTSGATA 2
|7714
|STEINKJER
|TOM & JERRY ZOO AS
|HARDANGERFJORDVEGEN 640
|5610
|ØYSTESE
|TRINES HUNDESALONG
|BRATSBERGVEGEN 30
|7037
|TRONDHEIM
|ZOOKRABATEN AS
|KULLTANGVEIEN 70
|3921
|PORSGRUNN
|ZOOMARKEDET AS,KROKSTAD
|KJERRATEN 3, KROKSTAD SENTER
|3055
|KROKSTADELVA
|ZOOTORGET AS
|RÅDHUSGATA 6
|1830
|ASKIM
|SØRLANDSPARKEN HUND OG KATT
|BARSTØLVEIEN 13
|4636
|KRISTIANSAND S
|PRESTFOSS HAGESENTER AS
|SKARTUMVEIEN 2
|3350
|PRESTFOSS
|BUDDY RAGLAMYR
|LONGHAMMARVEGEN 15
|5535
|HAUGESUND
|PLANTASJEN RÅHOLT
|GLADBAKKGUTUA 11
|2070
|RÅHOLT
|RÅHOLT ZOO.NO (PET-MIX AS)
|AMFI EIDSVOLL
|2070
|RÅHOLT
|RAUFOSS ZOOSENTER AS
|STORGATA 49
|2830
|RAUFOSS
|MIDTUN ZOO SENTER AS
|MIDTUNHEIA 20
|5224
|NESTTUN
|RØA HUNDESPORT & ZOO AS
|VÆKERØVEIEN 234
|0751
|OSLO
|ÅRNES ZOO AS
|SETERSTØVEGEN 4
|2150
|ÅRNES
|DIREKTE CONSULTING AS
|STEINRÅSA 9
|5306
|ERDAL
|RUNES HUNDEFÔRSERV. AS LAGER
|SMIDSRØDVEIEN 3A
|3120
|NØTTERØY
|PLANTASJEN RYGGE
|KVAENVEIEN 9
|1529
|MOSS
|RYKKE GARTNERI OG HAGESENTER AS
|BRYNAMOEN 12
|5705
|VOSS
|DYREGO SANDVIKA
|BRODTKORBSGATE 7
|1338
|SANDVIKA
|PLANTASJEN TUNEJORDET
|HUNDSKINNVEIEN 97
|1711
|SARPSBORG
|SENTRUM DYR & UTSTYR
|POSTBOKS 369
|8651
|MOSJØEN
|DYRISK AS
|JARLEHAUGVEGEN 8
|4274
|STOL
|LIVLIG-HÆGELAND
|FROLANDSENTERET 3B
|4820
|FROLAND
|PLANTASJEN SKEDSMO
|TRONDHEIMSVEIEN 36
|2013
|SKJETTEN
|DYREBAR AS
|FURUVEIEN 1
|2020
|SKEDSMOKORSET
|SKEDSMO HUND & KATT AS
|HUSEBYVEIEN 8
|2020
|SKEDSMOKORSET
|SKI AKVARIUM AS
|JERNBANESVINGEN 6
|1400
|SKI
|PLANTASJEN SKI
|KVELDROVEIEN 49
|1407
|VINTERBRO
|PLANTASJEN SLEMMESTAD
|ETERNITVEIEN 4
|3470
|SLEMMESTAD
|LUKSUSDYRET AS
|RINGSEVJA 5
|3830
|ULEFOSS
|VEIDEMANNENS JAKT-FISKE OG FRILUFTSUTSTYR
|POSTBOKS 1
|3660
|RJUKAN
|PET-MIX AS AVD ST.HANSHAUGEN
|DALSBERGSTIEN 12
|0170
|OSLO
|ZOO 1 STOA AS
|SØRSVANNSVEIEN 14
|4848
|ARENDAL
|PLANTASJEN STORD
|HATLANDSMYRO 15
|5412
|STORD
|WARNICK AS
|STRANDPROMENADEN 76
|2609
|LILLEHAMMER
|STRØMMEN ZOOSENTER AS
|STRØMMEN STORSENTER
|2010
|STRØMMEN
|ZOO-1 STRYN AS
|POSTBOKS 44
|6788
|OLDEN
|SVOLVÆR DYR OG UTSTYR AS
|POSTBOKS 429
|8401
|SORTLAND
|SMÅ OG STORE POTER AS
|STRANDGATA 16
|6230
|SYKKYLVEN
|ENEBAKK DYREBUTIKK AS
|SAGSTUVEIEN 1
|1914
|YTRE ENEBAKK
|NORSK VARESALG AS
|POSTBOKS 2141 HØYDEN
|1521
|MOSS
|PETXL STORES AS Avd PETXL LADE
|DRAMMENSVEIEN 167
|0277
|OSLO
|ALTA ZOO AS
|PB 1166
|9504
|ALTA
|LERVIK ZOO AS
|POSTBOKS 1251 OASEN SENTER
|5508
|KARMSUND
|GLITRE ZOO A/S AVD. ASKER
|GRANDSTUVEIEN 12B
|1185
|OSLO
|KRIZOO AS, TØNSBERG
|HÅNDVERKERGATEN 4
|3117
|TØNSBERG
|PLANTASJEN SJØLUND TROMSØ
|KVALØYVEIEN 287
|9016
|TROMSØ
|TROPEHUSET ZOO ENGROS AS
|BRAUTVEGEN 20
|4340
|BRYNE
|BUDDY TVEITA,TVEITA ZOO AS
|TVETENVEIEN 150
|0671
|OSLO
|DYREBUTIKKEN NÆBB & KLØR AS
|MOAFJÆRA 14
|7606
|LEVANGER
|VALDRES HAGESENTER HAGELAND
|MARKAVEGEN 7
|2920
|LEIRA I VALDRES
|LINGUA AS (THZ VALENTINLYST)
|VALENTINLYST SENTER,OLAV MAGNUSSONSVEI 9
|7046
|TRONDHEIM
|PLANTASJEN VESTBY
|HØGDAVEIEN 1-3
|1540
|VESTBY
|PET-MIX AS AVD VESTBY
|SENTERVEIEN 6
|1540
|VESTBY
|PLANTASJEN VOLDA
|FURENE
|6100
|VOLDA
KLINIKKER
|ALVER DYREKLINIKK AS
|IKENBERGET 12
|5911
|ALVERSUND
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. ÅSSIDEN DYREKLINIKK
|LANDFALLØYA 105
|3023
|DRAMMEN
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD BÆRUM DYREHOSPITAL
|BAKER ØSTBYS VEI 24
|1351
|RUD
|ANICURA DYRESYKEHUSET BERGEN SØR AS
|SØRÅSHØGDA 7B
|5235
|RÅDAL
|DYREHELSESENTERET BERGEN AS
|Kokstadvegen 46
|5257
|KOKSTAD
|VESTBY DYREKLINIKK AS
|VESTBYVEIEN 21
|1540
|VESTBY
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD GRORUDDALEN DYREKLINIKK
|STOVNER SENTER 3
|0985
|OSLO
|EVIDENSIA SMÅDYR AS AVD HARSTAD DYRESYKEHUS
|KLUBBVEIEN 14
|9406
|HARSTAD
|VETSENTRUM AS
|ENGOMSVINGEN 1
|2323
|INGEBERG
|SØRUM OG FET VETERINÆRKONTOR AS
|POSTBOKS 72
|1900
|FETSUND
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. KRISTIANSAND DYREKLINIKK
|DRONNINGENS GATE 16
|0152
|OSLO
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. DYREKLINIKK LILLEHAMMER
|DRONNINGENS GATE 16
|0152
|OSLO
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD LØRENSKOG DYREKLINIKK
|SOLHEIMSVEIEN 56
|1470
|LØRENSKOG
|MERÅKER DYREKLINIKK AS
|GIMLEVEIEN 5
|7530
|MERÅKER
|MO DYREKLINIKK AS
|HØVLERIVEIEN 10
|8622
|MO I RANA
|NORDSTRAND DYREKLINIKK
|HERREGÅRDSVEIEN 1
|1168
|OSLO
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. ORKDAL DYREKLINIKK
|MÆLAVEIEN 2
|7300
|ORKANGER
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. OSLO DYRESYKEHUS
|DRONNINGENS GATE 16
|0152
|OSLO
|ABC DYREKLINIKK LILLEHAMMER AS
|HAMARVEIEN 68A
|2613
|LILLEHAMMER
|ARKEN DYREKLINIKK AS
|INDUSTRIVEIEN 8
|4330
|ÅLGÅRD
|STEINKJER DYREKLINIKK AS
|STRANDVEIEN 22A
|7713
|STEINKJER
|DYRLEGENE PÅ HADELAND AS
|STORGATA 22
|2750
|GRAN
|FLORØ DYREKLINIKK AS
|LEIRVÅGGATA 17
|6900
|FLORØ
|INDRE NORDMØRE VETERINÆRKONTOR AS
|ØRAVEGEN 23
|6652
|SURNADAL
|JÆREN SMÅDYRKLINIKK AS
|MORENEFARET 1
|4340
|BRYNE
|LILLEHAMMER DYREKLINIKK
|POSTBOKS 53
|2601
|LILLEHAMMER
|PORSGRUNN DYREKLINIKK AS
|FREDNESØYA 21
|3933
|PORSGRUNN
|REVETAL DYREKLINIKK AS
|REVETALGATA 3
|3174
|REVETAL
|RØROS DYREKLINIKK AS
|TOLLEF BREDALSVEI 13
|7374
|RØROS
|SELJORD VETERINÆRKONTOR AS
|POSTBOKS 95
|3835
|SELJORD
|SMÅDYRKLINIKKEN LANGHUS
|LANGHUS SENTER 7
|1405
|LANGHUS
|SVEBERG DYREHOSPITAL AS
|STAVSJØVEIEN 21
|7550
|HOMMELVIK
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, ROGALAND DYRESYKEHUS
|LINDEVEGEN 1
|4341
|BRYNE
|BORG DYREKLINIKK AS
|STATSMINISTER TORPSVEI 2
|1722
|SARPSBORG
|SMÅDYRKLINIKKEN I HAUGESUND AS
|SKJOLDAVEGEN 68
|5519
|HAUGESUND
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, Avd. SANDEFJORD DYREKLINIKK
|SKIRINGSALSVEIEN 9
|3211
|SANDEFJORD
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. SØGNE DYREKLINIKK
|DRONNINGENS GATE 16
|0152
|OSLO
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD SØRLANDET DYRESYKEHUSET
|DRONNINGENS GT 16
|0152
|OSLO
|STORD DYREKLINIKK AS
|SÆ 18
|5417
|STORD
|SUNNDAL DYREKLINIKK AS
|NORDMØRSVEIEN 35
|6600
|SUNNDALSØRA
|GLÅMDAL DYREKLINIKK AS
|TRONSMOSVEG 10
|2211
|KONGSVINGER
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD TROMSØ VETERINÆRSENTER
|STRANDVEIEN 134
|9006
|TROMSØ
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. TRONDHEIM DYRESYKEHUS
|DRONNINGENS GATE 16
|0152
|OSLO
|SMÅDYRKLINIKKENE I TRONDHEIM AS avd. Valentinlyst
|ANDERS ESTENSTADS VEG 4
|7046
|TRONDHEIM
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. VESTFOLD DYREHOSPITAL
|DRONNINGENS GATE 16
|0152
|OSLO
|EMPET AS AVD. HOLSTAD
|TÆRUDGATA 3
|2004
|LILLESTRØM
|EVIDENSIA SMÅDYR AS, AVD. VOLVAT DYREKLINIKK
|DRONNINGSENSGATE 16
|0152
|OSLO
|STAV VETERINÆRSENTER AS
|KONGSVEGEN 1642
|2635
|TRETTEN