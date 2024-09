Eri rodut, erilaiset luonteenpiirteet

Yleensä ei ole vaikea päättää, haluaako hankkia kissan. Sen sijaan voi olla hieman vaikeampi tietää, mikä noin 60 kissarodusta sopii parhaiten itsellesi, kotiisi ja elämäntapaasi. Onneksi päätöksen tueksi on saatavilla paljon tietoa. Hyvän lemmikinomistajan ensimmäinen tehtävä on tehdä oikea päätös näiden tietojen pohjalta. Kissarodun valinta on paljon yksinkertaisempaa, kun kaikki tarvittava tieto on käsillä.



Kolme erinomaista rotua lapsiperheille:

Lempeä ja ystävällinen ragdoll pitää silityksistä ja nauttii nuorempien perheenjäsenten huomiosta.

Eloisa ja rakastettava maine coon tulee hyvin toimeen isojen ja pienten ihmisten kanssa mutta ei vaadi turhan paljon huomiota.

Aktiivinen ja leikkisä cornish rex tulee hyvin toimeen muiden lemmikkien ja lasten kanssa ja on todella seurallinen.

Suuri päätös: oikean kissarodun valitseminen

Kun valitset uutta lemmikkiä, sinun on otettava huomioon kunkin kissarodun ominaispiirteet. Mitkä ovat rodun tyypilliset luonteenpiirteet ja onko rotu sopiva kotisi, elämäntapasi ja muiden perheenjäsentesi (ihmisten tai lemmikkien) kannalta? Tietoa on paljon, joten käytä sitä hyväksesi ja etsi kissa, jolla on sinun kotitalouteesi sopiva luonne ja fyysiset ominaisuudet.

Leikkisä ja leppoisa kartusiaani saattaa olla ihanteellinen lemmikki perheelle, jossa on pieniä lapsia ja tilaa (ne tunnetaan kiipeilytaidoistaan).

Jos arvostat täydellisen siistiä kotia, pitkäkarvaista kissarotua järkevämpi valinta voi olla kissa, jolla on lyhyt tai puolipitkä turkki. Siperiankissan paksu turkki, joka on kehittynyt lämmittämään kantajaansa tundralla, ei välttämättä ole yhteensopiva virheettömän sisustuksen kanssa.

Upean värisellä bengalilla on rajattomasti energiaa, mikä kerrostalossa asuvan kissaihmisen kannattaa pitää mielessä.

Jotkin rodut tunnetaan erityisesti siitä, että ne muodostavat vahvan siteen omistajaansa, kun taas toiset kissat toteuttavat seurallisia piirteitään parhaiten eläessään toisen kissan kanssa.

Mitä tahansa päätätkin, älä kiirehdi liikaa – kissasi tulee olemaan iso osa elämääsi monien vuosien ajan ja on tärkeää, että voit alusta alkaen olla varma siitä, että myös kissasi on tyytyväinen yhteiseen elämäntapaanne.