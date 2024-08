Aasialainen on eloisa, ulospäinsuuntautunut kissa. Se on kevyt ja energinen. Tästä rodusta on viittä eri variaatiota: self, asian smoke, asian shaded, asian tabby ja keskipitkäkarvainen versio nimeltä tiffanie.

Yleisesti ottaen ne ovat sosiaalisia ja luottavaisia kissoja, ne elävät tyytyväisinä muiden kissojen kanssa, mutta voivat olla omapäisiä. Ne eivät ole erityisen äänekkäitä, mutta voivat äännellä, kun niille puhutaan.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet World Cat Congressin (WCC) materiaaleista