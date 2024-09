10 vinkkiä stressittömiin reissuihin kissasi kansaa

Jos joudut matkustamaan kissasi kanssa, sinun on tietenkin käytettävä hyvää kuljetushäkkiä. Mitä muuta tulee ottaa huomioon, jotta kissa saadaan kuljetettua paikasta A paikkaan B ilman stressiä?

1. Rauhallinen ja stressitön matka edellyttää, että kissa on tottunut kuljetushäkkiin. Vie häkki ovi avoinna olohuoneeseen ja aseta siihen pieni kissaltasi tuoksuva huopa. Huopaa kannattaa pitää häkissä pysyvästi, mutta se tulee asettaa ainakin hyvissä ajoin ennen matkaa.

2. Kun on aika matkustaa ilman stressiä, saat kissan menemään häkkiin rauhallisuuden, kärsivällisyyden ja palkitsemisen avulla. Vaihtoehtoisesti voit ruiskuttaa huopaan synteettisiä feromoneja (jäljitelmä kissan merkitsemiseen käyttämästä hajusta) vähintään 30 minuuttia ennen lähtöä. Feromoneja on saatavana useissa lemmikkikaupoissa tai eläinlääkärin vastaanotolla.

3. Pidä kuljetushäkki matkan aikana mahdollisimman hyvin paikallaan, jotta kissa ei pelästy liikkeitä tai kuoppia.

4. Älä koskaan reagoi vihaisesti kissan naukumiseen, sillä tämä tekee siitä entistä levottomamman. Älä kuitenkaan sivuuta kissan hätää. Rauhoita kissaa puhumalla sille neutraalilla ja rauhallisella äänellä.

5. Jos matkustat autolla, kuljetushäkki on kiinnitettävä turvavyöllä tai asetettava tiukasti etu- ja takaistuimen väliin. Tällä tavalla häkki ei voi kaatua, jos joudut esimerkiksi jarruttamaan äkillisesti.

6. Älä kuuntele kovaäänistä musiikkia autossa.

7. Jos kuljetat kissaa polkupyörällä, kissan on ensin totuttava kuljetushäkkiin kunnolla. Vasta sitten voitte aloittaa harjoittelun:

Kiinnitä kuljetushäkki tiukasti tavaratelineeseen ja taluta sitten pyörää. Jos kissa on rauhallinen, voit kokeilla ajaa pyörää. Älä huomioi tavallista naukumista, mutta pysähdy, jos kissa on selvästi peloissaan. Palaa sen sijaan aiempaan vaiheeseen, kunnes kissa on riittävän rauhoittunut toiseen yritykseen.

8. Kissat ovat erilaisia – toiset haluavat tarkkailla kaikkea, kun taas toiset hermostuvat näkemästään. Kiinnitä huomiota kissasi reaktioihin ja käännä oviaukko tarvittaessa itseäsi kohti.

9. Ota aina mukaan jotain pureskeltavaa kissalle mahdollisen stressin vähentämiseksi ja kissan rauhoittamiseksi.

10. Valmistaudu siihen, että kissalle voi tulla matkan aikana matkapahoinvointia tai se saattaa virtsata hieman. Ota mukaan ylimääräinen huopa, jotta kuljetushäkki pysyy puhtaana kissan virtsaamisen jälkeenkin.