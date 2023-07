Pientä kissanpentua ei tulisi jättää yksin kotiin lainkaan, mutta joskus sitä ei voi välttää. Varmista ainakin, että kissan ulottuvilla ei ole mitään kiellettyä. Pieni ja utelias kissa voi muuten joutua kaikenlaisiin ongelmiin.

Varotoimet

Jos aiot olla poissa koko päivän, varmista, että kissalla on tarpeeksi ruokaa ja vettä. Varmista ennen lähtöäsi myös, että hiekkalaatikko on puhdas. Jos aiot olla poissa tätä pidemmän aikaa, sinun on hankittava kissalle ruokintalaite ja juomavesiautomaatti.

Varmista myös, että kissan ulottuvilla ei ole mitään kiellettyä ja että se ei pääse minkään sellaisen päälle tai alle, josta sille voisi koitua ongelmia. Sulje laatikot, kaapit, ikkunat ja ovet huoneisiin, joihin se ei saa mennä. Älä koskaan nosta kääntöikkunaa pystyyn. Kissa voi juuttua kiinni ja tukehtua, jos se yrittää päästä ulos.

Aseta ovenpysäytin keittiön tai sen huoneen ovelle, jossa hiekkalaatikko sijaitsee. Joskus kissa saattaa nimittäin tulla sulkeneeksi oven leikkiessään.

Tarkasta kaikki tilat mahdollisten vaarojen varalta ja etsi esineet, jotka houkuttelevat kissaa leikkiin. Älä jätä arvoesineitä esille. Kissanpennut kyllästyvät nopeasti ja lähtevät etsimään uutta hauskaa puuhaa. Artikkelissa "Miten teen kodistani turvallisen kissalleni?" neuvotaan tarkemmin kodin suojaamiseen.

Kissavahti

Jos aiot olla poissa kauemmin kuin muutaman tunnin, pyydä jotakuta huolehtimaan kissasta. Kissavahdin on annettava kissalle ruokaa ja raikasta vettä kahdesti päivässä, puhdistettava hiekkalaatikko ja vietettävä aikaa kissan kanssa. Kissat viihtyvät seurassa, vaikka ne eivät aina näyttäisikään sitä.

Onko kissan vaikea olla yksin kotona, koska se huolestuu? Tällöin voit asettaa olohuoneeseen feromoneja erittävän diffuusorin. Löydät sellaisen lemmikkikaupasta.

Estä kissan kyllästyminen

Anna kissalle erilaisia hauskoja leluja, jotta sillä on riittävästi tekemistä. Reikäinen laatikko ja kahiseva paperi jaksavat aina viihdyttää. Ruokintapallo on myös erittäin hyvä lelu kissalle, kun lähdet kotoa. Kissa saa näin tekemistä, minkä lisäksi estät sitä syömästä kaiken annettavan ruoan kerralla.

Jos haluat lukea lisää erilaisista leikeistä ja leluista kissallesi, suosittelemme artikkelia "Leikkejä ja leluja kissallesi".