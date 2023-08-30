Milloin kissanpennut avaavat ensimmäisen kerran silmänsä?

Kissanpentujen elämän ensimmäisessä vaiheessa ne ovat avuttomia. Koska ne eivät näe, kuule tai pysty säätelemään omaa ruumiinlämpöään, ne ovat täysin riippuvaisia emostaan kaikissa tarpeissaan. Niillä on vielä napanuora, ja suurin osa liikkeistä suuntautuu kohti emoa lämmön ja ravinnon saamiseksi.

Vaikka kissanpennun silmät ja korvat ovat kiinni, altistuminen kirkkaille valoille ja koville äänille voi aiheuttaa näkö- ja kuulovaurioita.

Aivan alussa kissanpennut imevät emonsa ternimaitoa . Ternimaito sisältää runsaasti vasta-aineita ja tukee niiden kehittymätöntä immuunijärjestelmää. Tässä iässä ne eivät osaa virtsata tai ulostaa, joten emon on stimuloitava niitä ulostamaan jätöksensä.