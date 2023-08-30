Milloin kissanpennut avaavat ensimmäisen kerran silmänsä?
Kissanpennun silmien avautuminen on ensimmäinen iso virstanpylväs kissanpennun elämässä, ja se merkitsee sen siirtymistä avuttomasta pikkuisesta riehakkaaksi aikuiseksi kissaksi. Kissat syntyvät silmät tiukasti kiinni ja ne eivät näe. Niiden korvanlehdet on taittuneet, eivätkä ne pysty säätelemään ruumiinlämpöään.
Kissanpentu avaa silmänsä noin kahden viikon iässä. Sen korvanlehdet suoristuvat, kun sen korvakäytävät avautuvat. Mutta kestää kaksi kuukautta, ennen kuin nämä aistit ovat kehittyneet tarpeeksi ja muistuttavat aikuisen kissan näöntarkkuutta ja kuuloaistia.
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Kissanpennun kehityksen virstanpylväät
Syntymä – 8 päivää
Kissanpentujen elämän ensimmäisessä vaiheessa ne ovat avuttomia. Koska ne eivät näe, kuule tai pysty säätelemään omaa ruumiinlämpöään, ne ovat täysin riippuvaisia emostaan kaikissa tarpeissaan. Niillä on vielä napanuora, ja suurin osa liikkeistä suuntautuu kohti emoa lämmön ja ravinnon saamiseksi.
Vaikka kissanpennun silmät ja korvat ovat kiinni, altistuminen kirkkaille valoille ja koville äänille voi aiheuttaa näkö- ja kuulovaurioita.
Aivan alussa kissanpennut imevät emonsa ternimaitoa . Ternimaito sisältää runsaasti vasta-aineita ja tukee niiden kehittymätöntä immuunijärjestelmää. Tässä iässä ne eivät osaa virtsata tai ulostaa, joten emon on stimuloitava niitä ulostamaan jätöksensä.
8–12 päivää
Napanuora irtoaa kissanpennun elämän tässä vaiheessa. Noin 8–12 päivän iässä silmät ja korvakäytävät alkavat avautua. Kun korvakäytävät avautuvat, korvanlehdet suoristuvat. Kissanpentujen näkö ja kuulo ovat edelleen huomattavan kehittymättömiä, minkä vuoksi ne luottavat voimakkaasti kosketus- ja hajuaistiinsa.
2 viikkoa
Noin kahden viikon iässä kissanpennun silmät ovat täysin auki, ja sen korvanlehdet jatkavat suoristumista. Niillä ei ole täydellistä näkökykyä vielä muutamaan viikkoon. Kaikilla kissanpennuilla on aluksi siniset silmät, kunnes ne saavat pysyvän silmien värin 12-14 viikon iässä. Esimerkiksi tabbykissalla on aluksi siniset silmät, mutta ne muuttuvat meripihkanvärisiksi tai ruskeiksi iän myötä. Jotkut rodut, kuten siamilainen, säilyttävät kuitenkin siniset silmät.
3 viikkoa
Kolmen viikon iässä kissanpennuilla on esiin nousevat maitohampaat ja suoristuneet korvanlehdet. Ne kompuroivat ympäriinsä ja tutkivat hiekkalaatikkoa ja ympäristöään. Kuuden viikon iässä kaikki maitohampaat ovat kasvaneet.
4 viikkoa
Neljän viikon iässä kissanpentujen näköaisti on parempi. Niiden pupillit voivat laajentua ja supistua tässä iässä, ja niiden syvyysvaikutelman hahmotuskyky kehittyy.
6 viikkoa
Noin kuuden viikon iässä kissanpennun näkö ja kuulo toimivat hyvin, mutta vasta noin kahden kuukauden iässä ne ovat kehittyneet aikuisen kissan tasolle. Ne pystyvät liikkumaan, sosialisoimaan sisarustensa kanssa ja käyttämään hiekkalaatikkoa, ja ne ovat vieroittuneet. Osa kissanpennuista siirtyy uuteen perheeseensä jo tässä iässä, mutta jos ne jätetään emonsa luokse 12-14 viikon ikään asti, ne oppivat kissan oikean käyttäytymisen ja sosiaalistumisen.
Miten kissanpennun silmät eroavat ihmisten silmistä?
Muodolla on väliä
Kissojen pupillit ovat elliptiset, joten ne pystyvät sopeutumaan valon muutoksiin paljon nopeammin kuin ihmiset.
Ylimääräinen kerros
Kissanpentujen silmissä on myös tapetum lucidum -kerros. Tämä silmien takaosassa oleva geelimäinen kudoskerros toimii kuin peili, joka valaisee kaiken silmiin tulevan valon. Lisäksi sen ansiosta kissojen tarvitsee nähdä vain1/6 valosta, jota me ihmiset tarvitsemme.
Kolmas silmäluomi
Kissanpennuilla on myös kolmas silmäluomi, jota kutsutaan vilkkuluomeksi. Se suojaa silmää vammoilta. Kun silmäkudos tulehtuu, kolmas silmäluomi suojaa silmää sulkeutumalla osittain ja peittämällä silmän kissan nukkuessa. Jos huomaat kolmannen silmäluomen, se voi usein tarkoittaa, että kissasi ei voi hyvin.
Mitä kissanpentu näkee?
Kissoilla on hämmästyttävä kyky nähdä hyvin hämärässä ja havaita pienimmätkin liikkeet. Kun kissanpennun silmät kehittyvät, niitä on kuitenkin suojattava kirkkaalta valolta silmävaurioiden riskin vähentämiseksi.
Aistireseptorit
Kissoilla on kahdenlaisia aistireseptoreita: sauvoja ja kartioita. Sauvat tukevat näkökykyä päivänvalossa kun taas kartiot tukevat näkökykyä hämärässä. 200 miljoonan sauvan ansiosta kissa on sopeutunut hyvin näkemään hämärässä.
Värikenttä
Silmissä olevat kartiot auttavat näkemään eri värejä. Ihmisillä on kolmen tyyppisiä kartioita, joiden avulla voimme nähdä vihreän, sinisen ja punaisen. Kissoilla niitä on kahta tyyppiä, ja ne näkevät vain vihreän ja sinisen.
Liikkeen havaitseminen
Kissat näkevät hyvin liikettä, mutta niiden on vaikea löytää liikkumatonta saalista. Niiden päivänäkö on epäselvä, koska ne eivät näe kaikkia värejä, eikä niiden lähinäkö ole yhtä terävä.
Niillä on tehtävänsä
Nämä ainutlaatuiset erot silmien rakenteessa mahdollistavat sen, että kissanpentu havaitsee liikkeen kaukaa ja näkee erinomaisesti hämärässä samalla kun kolmas silmäluomi suojaa silmiä vammoilta. Joten voit huomata, että kissasi on täydellisesti sopeutunut olemaan aktiivinen pimeällä.
Kissanpennun näkö- ja kuuloaistin aikajana
Kun kissanpennun silmät avautuvat, sen näkökyky on ensin epäselvä ja kirkastuu hitaasti. Kuuden viikon iässä niiden näkökyky on jo melko selkeä. Kissanpentujen korvilla on myös samanlainen aikajana, ja ne kehittyvät ajan myötä, kunnes molemmat aistit ovat yhtä teräviä kuin aikuisilla kissoilla.
Milloin kissanpennun silmistä pitäisi olla huolissaan?
Kaikkien kissanpentujen silmät eivät avaudu samaan aikaan tai edes molemmat silmät samanaikaisesti. Jos kissanpentusi silmät eivät ole avautuneet kahden viikon ikään mennessä, vie se eläinlääkärille mahdollisten ongelmien tai poikkeavuuksien selvittämiseksi.
Kissanpentujen silmiin voi kehittyä rupimaista eritettä. On tärkeää pitää kissanpennun naama ja silmät puhtaina. Bakteeri- ja virusinfektiot ovat yleisiä ja voivat vahingoittaa näkökykyä–kissanpennun rutiininomainen hoitaminen vähentää tätä riskiä. Kissanpennun silmienhoitoon kuuluu sen naaman pesu varovasti pehmeällä liinalla ja lämpimällä, puhtaalla vedellä. Pyyhi silmät nenästä ulospäin. Älä avaa sen silmiä pakolla. Niiden tulee avautua luonnollisesti.
Muita mahdollisia kissanpentujen silmäongelmia, jotka voivat vaatia käyntiä eläinlääkärillä, ovat:
- Entropion: Silmäluomet kääntyvät sisään aiheuttaen epämukavuutta ja silmien ja silmäluomien tulehdusta.
- Sidekalvotulehdus: Silmäluomien sisällä olevan kudoksen tulehdus.
- Epifora: Kyynelkanava on kokonaan tai osittain tukkeutunut.
- Prolapsi: Kolmas silmäluomi näkyy.
- Verkkokalvon irtauma: Tämä voi tapahtua päähän kohdistuneesta iskusta tai merkittävästä pudotuksesta ja voi vakavasti vaikuttaa näkökykyyn, jos sitä ei hoideta.
Milloin kannattaa hakea ammattiapua?
Jos huomaat, että kissanpennulla on punaiset silmät, vuotoa, rupea, kyhmy silmäluomen alla, turvotusta, kutinaa, huonoa tilan hahmottamista, tai se säikähtää toistuvasti.
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