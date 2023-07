TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Appetite Control Care on ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja tasapainoinen ruokavalio, joka erityisesti auttaa kontrolloimaan kerjäämistä. ROYAL CANIN® Appetite Control Care ruoassa on kohtuullinen rasva- ja energiapitoisuus, joka auttaa pitämään kissasi kunnossa ja rajoittamaan samalla ylipainon riskiä. Koostumukseen on lisätty myös L-karnitiinia – aminohappoa, jonka tiedetään osallistuvan rasva-aineenvaihduntaan. ROYAL CANIN® Appetite Control Care tuottaa todistetusti tuloksia. Tutkimuksessamme* yli 90% omistajista raportoi kerjäämisen olevan hallinnassa 4 viikossa*, kun kissaa ruokittiin tällä ruokavaliolla. ROYAL CANIN® Appetite Control Care on saatavana myös säilykkeenä: viipaleina kastikkeessa. Säilyke- ja kuivaruoan yhdistelmä tarjoaa vaihtelua, jota kissat suosivat. *Royal Caninin© sisäinen tutkimus

