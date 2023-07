Dental Care Adult

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Dental Care on ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja tasapainoinen ruokavalio, joka auttaa vähentämään plakin ja hammaskiven muodostumista. Kissojen ROYAL CANIN® Dental Care kuivaruokaan on lisätty aktiviinen kalsiumia sitova aine, joka sitoutuu kissan syljessä olevaan kalsiumiin ja auttaa siten vähentämään hammaskiven muodostumista ja kertymistä. Tämän ruoan erikoismuotoillussa nappulassa on erityinen rakenne, joka on suunniteltu hankaamaan kissasi hampaita. Tämä mekaaninen harjausvaikutus auttaa rajoittamaan plakin kerääntymistä ja hammaskiven muodostumista jokaisella aterialla. ROYAL CANIN® Dental Care tuottaa todistetusti tuloksia. Tutkimuksemme* osoitti, että tätä tuotetta käytettäessä ilmenee jopa 59% vähemmän hammaskiven muodostumista 28 päivässä*. *Royal Caninin© sisäinen tutkimus

