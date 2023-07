Digestive Care Adult

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Digestive Care on ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja tasapainoinen ruokavalio, joka erityisesti auttaa tukemaan ruoansulatuskanavan hyvinvointia. Sen koostumus auttaa optimoimaan ulosteen laatua, sillä siihen on lisätty helposti sulavia proteiineja (L.I.P.) ja prebioottien ja kuitujen (kuten psylliumin) sekoitusta. ROYAL CANIN® Digestive Care tuottaa todistetusti tuloksia. Tutkimuksemme* osoitti, että tällä ruokavaliolla ruokituista kissoista yli 95% saavutti terveen ulosteen laadun 10 päivässä*. ROYAL CANIN® Digestive Care on saatavana myös säilykkeenä: viipaleina kastikkeessa. Säilyke- ja kuivaruoan yhdistelmä tarjoaa vaihtelua, jota kissat suosivat. *Royal Caninin© sisäinen tutkimus

