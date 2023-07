Hair & Skin Care Adult

TUOTETIEDOT

Kissasi ruokavaliolla on tärkeä rooli kissan hyvinvoinnin kannalta. ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition -ruokavaliot on kehitetty kissojen yleisten herkkyyksien tueksi. Kissasi ihon ja turkin kunto on hyvä indikaattori kissasi yleisestä terveydentilasta. Hyvinvoivan turkin tulisi olla kiiltävä ja sileä. Kissojen ROYAL CANIN® Hair & Skin Care kuivaruoka on ravitsemuksellisesti täysipainoinen ja tasapainoinen ruokavalio, joka erityisesti auttaa tukemaan ihon hyvinvointia ja turkin kiiltoa. Sen koostumus sisältää omega-3- ja omega-6-rasvahappoja – mukaan lukien GLA:ta, EPA:ta ja DHA:ta – jotka auttavat tukemaan ihon hyvinvointia ja turkin kiiltoa sisältä ulospäin. Lisäksi ruokavalion sisältämät vitamiinit auttavat yhdessä tukemaan kissan ihon suojamuuria ympäristötekijöitä vastaan. Tämä tuote sisältää myös tasapainoisen määrän kivennäisaineita ja auttaa siten tukemaan aikuisen kissan virtsateiden terveyttä. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care tuottaa todistetusti tuloksia. Tutkimuksessamme* yli 90% omistajista havaitsi ihon ja turkin olevan hyvässä kunnossa 3 viikon jälkeen* kun kissaa on ruokittu tällä ruokavaliolla. ROYAL CANIN® Hair & Skin Care on saatavana myös säilykkeenä: viipaleina kastikkeessa ja viipaleina hyytelössä. Säilyke- ja kuivaruoan yhdistelmä tarjoaa vaihtelua, jota kissat suosivat. Kuivaruoka voi tuottaa mekaanisen harjausvaikutuksen hampaisiin ja sitä voi olla helpompi säilyttää, mutta säilykeruoan vesipitoisuus auttaa tukemaan kissan nesteensaantia ja virtsateiden hyvinvointia. Kaikki ROYAL CANIN® tuotteet käyvät läpi laajan ja kattavan laadunvalvontaprosessin, jolla pyritään varmistamaan ruoan paras laatu. Kun kissasi syö ROYAL CANIN® Hair & Skin Care ruokaa, se saa kokonaisvaltaista ja tasapainoista ravintoa.? *Royal Caninin© sisäinen tutkimus

