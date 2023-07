TUOTETIEDOT

Aikuiset sisäkissat tarvitsevat täysipainoisen ruokavalion pysyäkseen mahdollisimman terveinä, kun ikääntymisen ensimmäiset merkit alkavat näkyä. ROYAL CANIN® Indoor 7+ -kuivaruoka soveltuu yli 7-vuotiaille kissoille. Se on suunniteltu erityisesti aikuisen sisäkissan ravintotarpeita ajatellen. ROYAL CANIN® Indoor 7+ -ruokaa on täydennetty kohdennetuilla ravintoaineilla, kuten vihreän teen polyfenoleilla, C-vitamiinilla, EPA:lla ja DHA:lla. Nämä ravintoaineet auttavat kissaasi, kun ensimmäiset ikääntymisen merkit ilmaantuvat. Ruokaan on valittu hyvin sulavaa proteiinia (L.I.P). Hyvin sulava proteiini vähentää kissan ulosteen määrää ja myös hajua. On tärkeää antaa ikääntyvälle kissalle ravintoaineita, jotka tukevat virtsateiden tervettä toimintaa. Ruoka on suunniteltu juuri sitä varten. Kun ruokavalio parantaa ja ylläpitää virtsateiden toimintaa, kissasi selviää mukavasti ikääntymisen ensimmäisistä merkeistä. ROYAL CANIN® Indoor -kuivaruoasta on myös saatavilla eri versioita kissasi elämäntavan, ulkoisen olemuksen ja iän mukaan: Indoor 27 Indoor Long Hair

