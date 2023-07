TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Maine Coon Adult Gravy -märkäruoka on suunniteltu erityisesti tämän rodun tarpeita ajatellen. Voit luottaa siihen, että Maine Coon -kissasi ravintotarpeet ovat meille yhtä tärkeitä kuin sinulle. Nivelten yleisen terveyden ja kunnon tukemiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokaan on lisätty tauriinia, DHA:ta ja EPA:ta (omega-3-rasvahappoja), jotka auttavat pitämään lihakset ja luuston vahvoina sekä tukevat sydänterveyttä. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult Gravy sisältää myös erittäin tiivistettyä energiaa, jotta suuri kissasi saa riittävästi virtaa päivittäiseen elämäänsä. Maine Coon -kissalla on tiheä, puolipitkä turkki ja hieno, pehmeä aluskarva. Ruoan aminohapot, vitamiinit sekä omega-3- ja omega-6-rasvahapot auttavat pitämään kissasi ihon ja turkin hyvässä kunnossa. Jokaisella kissalla on omat yksilölliset makumieltymyksensä, joten ROYAL CANIN® Maine Coon Adult Gravy on saatavana myös kuivaruokana, jonka rapeat ja herkulliset nappulat maistuvat varmasti. Jos harkitset yhdistelmäruokintaa, noudata ruokintaohjeitamme, jotta kissasi saa riittävän määrän sekä märkä- että kuivaruokaa optimaalisen tasapainon saavuttamiseksi.

