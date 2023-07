TUOTETIEDOT

Persialaiskissan pennuilla on tiettyjä rotuominaisuuksia, jotka on otettava huomioon ruokavalion valinnassa. Persialaispentusi hyvinvointi ja kasvu ansaitsevat erityishuomiota, erityisesti sen takia, että pennun immuunijärjestelmä kehittyy edelleen. ROYAL CANIN® Persian Kitten -kuivaruoka on suunniteltu persialaiskissan pennun erityistarpeita ajatellen. Kun annat pennulle mahdollisimman ravinteikasta ruokaa, annat sille terveen alun elämään. Kasvattajat ovat huomanneet, että persialaiskissan pentujen ruoansulatuselimistö kehittyy vähitellen ja pysyy kypsymättömänä jonkin aikaa. Siksi ruoassa on erittäin korkealaatuista, hyvin sulavaa proteiinia. Ruoassa on myös mukautettu kuitusisältö (myös psylliumia) ja prebiootteja, jotka tasapainottavat suolistoflooraa. ROYAL CANIN® Persian Kitten -nappulat on suunniteltu persialaispennun leukojen ja pään muotoa ajatellen. Nappuloiden pieni koko, nelikulmainen muoto ja pehmeä rakenne tekevät niistä helposti poimittavia ja pureskeltavia. Lisäksi tässä erikoisruoassa on antioksidantteja, kuten E-vitamiinia, jotka tukevat kissanpentusi luonnollista vastustuskykyä.

