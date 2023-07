Protein Exigent Adult

TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® Protein Exigent -kuivaruoka soveltuu aikuisille kissoille. Se on suunniteltu erityisesti kissasi kaltaisten nirsojen kissojen ravintotarpeita ajatellen. Jotkin nirsot kissat pitävät enemmän paljon proteiinia sisältävästä ruoasta. Kissan Protein Exigent -kuivaruoassa proteiini, hiilihydraatit ja rasva ovat ihanteellisessa tasapainossa, joten se herättää proteiiniin mieltyneiden kissojen luonnollisen ruokahalun. Ruoan tarkoin mukautettu energiapitoisuus auttaa kissasi pysymään ihannepainossa. Lisäksi ROYAL CANIN® Protein Exigent -ruoassa on ihanteellinen kivennäisainekoostumus, joka ylläpitää aikuisen kissan virtsateiden terveyttä. ROYAL CANIN® on kehittänyt kolme erilaista koostumusta, joista löytyy sopiva vaihtoehto kaikkein nirsoimmallekin kissalle! Nämä tuotteet kuuluvat Feline Preference -valikoimaamme, ja niihin sisältyvät myös Savor Exigent ja Aroma Exigent.

