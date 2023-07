TUOTETIEDOT

Vaikka täysipainoinen ja tasapainotettu ruokavalio on tärkeä kaiken ikäisille kissoille, tietyt ravintoaineet tukevat erityisesti tietyn ikäisten leikattujen kissojen terveyttä. ROYAL CANIN® Sterilised 7+ -kuivaruoka soveltuu yli 7-vuotiaille leikatuille kissoille. Se on suunniteltu erityisesti aikuisen kissan ravintotarpeita ajatellen. Ruoka tukee leikatun aikuisen kissan terveyttä ikääntymisen ensimmäisten merkkien ilmaantuessa. Tätä varten se sisältää kohdennettuja ravintoaineita, kuten vihreän teen polyfenoleja, C-vitamiinia, EPA:ta ja DHA:ta. Tämä elinvoimaa tukeva ravintoaineyhdistelmä hyödyntää kissaa suuresti ja edistää terveitä elintoimintoja. Sterilised 7+ sisältää kohtuullisen määrän rasvaa. Sopivat päiväannokset auttavat rajoittamaan aikuisen kissan painonnousua. ROYAL CANIN® Sterilised 7+ -ruoan mukautettu fosforipitoisuus edistää kissan munuaisten hyvinvointia ylläpitämällä niiden tervettä toimintaa. Lisäksi ruoka on suunniteltu erityisesti vaalimaan aikuisen kissan virtsateiden terveyttä.

