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Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response
Gastrointestinal Firbre Response

Gastrointestinal Firbre Response

Kuivaruoat kissalle

Täysrehu aikuisille kissoille

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Saatavilla olevat koot

400 gg 400

2 kgkg 2

4 kgkg 4

Mikä on oikea annos?

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.

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EDUT

Edistää suoliston läpikulkua

Erityinen koostumus (mukaan lukien korkea psylliumpitoisuus) auttaa ylläpitämään tervettä suoliston läpikulkua.

Mukautettu energia

Mukautettu energiapitoisuus auttaa säilyttämään terveellisen kehonpainon.

Ruoansulatuskanavan tuki

Hyvin sulava ruoka, mukaan lukien prebiootteja, tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia.

RAVINTOTIEDOT