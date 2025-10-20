KOOSTUMUS

KOOSTUMUS: kuivatut siipikarjanvalkuaiset, riisi, maissi, vehnägluteeni, eläinrasvat, maissigluteeni, psylliumin kuoret ja siemenet (6%), hydrolysoidut eläinvalkuaiset, sikuripulppa, kivennäisaineet, munajauhe, soijaöljy, hiivatuotteet, kalaöljy, sitruunahapoilla esteröityjen palmitiini- ja steariinihappojen mono- ja diglyseridit, frukto-oligosakkaridit (0,47%), leväöljy Schizochytrium sp. (DHA-lähde), hiivat (mannaanioligosakkaridien lähde) (0,19%), samettikukkajauhe. Hyvin sulavat ainesosat: 76,5%.