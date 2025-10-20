TUOTETIEDOT
SUOSITUKSET: noudata eläinlääkärin antamia ruokintasuosituksia.
EDUT
Edistää suoliston läpikulkua
Erityinen koostumus (mukaan lukien korkea psylliumpitoisuus) auttaa ylläpitämään tervettä suoliston läpikulkua.
Mukautettu energia
Mukautettu energiapitoisuus auttaa säilyttämään terveellisen kehonpainon.
Ruoansulatuskanavan tuki
Hyvin sulava ruoka, mukaan lukien prebiootteja, tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia.
RAVINTOTIEDOT
KOOSTUMUS: kuivatut siipikarjanvalkuaiset, riisi, maissi, vehnägluteeni, eläinrasvat, maissigluteeni, psylliumin kuoret ja siemenet (6%), hydrolysoidut eläinvalkuaiset, sikuripulppa, kivennäisaineet, munajauhe, soijaöljy, hiivatuotteet, kalaöljy, sitruunahapoilla esteröityjen palmitiini- ja steariinihappojen mono- ja diglyseridit, frukto-oligosakkaridit (0,47%), leväöljy Schizochytrium sp. (DHA-lähde), hiivat (mannaanioligosakkaridien lähde) (0,19%), samettikukkajauhe. Hyvin sulavat ainesosat: 76,5%.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 21500 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E-vitamiini: 510 mg, C-vitamiini: 210 mg, Tauriini: 2,4 g, Rauta (3b103): 22 mg, Jodi (3b201, 3b202): 2,2 mg, Kupari (3b405, 3b406): 7 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 28 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 134 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,03 mg - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 31,0% - Raakakuitu: 3,0% - Raakarasva: 15,0% - Tuhka: 7,3% - Omega-3-rasvahapot: 0,71% - EPA/DHA: 0,4% - Muuntokelpoinen energia: 3903 kcal/kg.
RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|PAINO (kg)
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|39
|33
|26
|2,5
|46
|38
|30
|3
|52
|43
|35
|3,5
|58
|48
|39
|4
|64
|53
|43
|4,5
|69
|58
|46
|5
|75
|62
|50
|5,5
|80
|67
|53
|6
|85
|71
|57
|6,5
|90
|75
|60
|7
|95
|79
|63
|7,5
|100
|83
|67
|8
|105
|87
|70
|8,5
|109
|91
|73
|9
|114
|95
|76
|9,5
|118
|99
|79
|10
|122
|102
|82
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|PAINO (kg)
|Pouch
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|1+
|22
|16
|9
|2.5
|1+
|29
|21
|14
|3
|1+
|35
|27
|18
|3.5
|1+
|41
|32
|22
|4
|1+
|47
|36
|26
|4.5
|1+
|53
|41
|29
|5
|1+
|58
|46
|33
|5.5
|1+
|63
|50
|36
|6
|1+
|68
|54
|40
|6.5
|1+
|73
|58
|43
|7
|1+
|78
|62
|46
|7.5
|1+
|83
|66
|50
|8
|1+
|88
|70
|53
|8.5
|1+
|92
|74
|56
|9
|1+
|97
|78
|59
|9.5
|1+
|101
|82
|62
|10
|1+
|106
|85
|65