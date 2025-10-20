TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HAIRBALL -kuivaruoka on kissoille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruoansulatushäiriöistä aiheutuvien haittojen pienentäminen. Hyvin sulava rehu. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä GASTROINTESTINAL HAIRBALL -kuivaruokaa aluksi enintään 12 viikkoa.
EDUT
Korkea kuitupitoisuus
Kuiturikas ruokavalio auttaa säätelemään suoliston läpikulkua.
Karvapallokompleksi
Erityinen kuituyhdistelmä (mukaan lukien psylliumia) auttaa eliminoimaan nieltyjä karvoja ja hallitsemaan karvapallojen muodostumista.
Ruoansulatuskanavan tuki
Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.
RAVINTOTIEDOT
KOOSTUMUS: kuivatut siipikarjanvalkuaiset*, vehnägluteeni*, riisi*, kasvikuidut, maissi*, eläinrasvat**, hydrolysoidut eläinvalkuaiset*, vehnä*, maissigluteeni*, kivennäisaineet, juurikasleike, soijaöljy**, hiivatuotteet, kalaöljy**, psylliumin kuoret ja siemenet (0,48%), frukto-oligosakkaridit, leväöljy Schizochytrium sp. (DHA-lähde)**, hiivat (mannaanioligosakkaridien lähde), samettikukkajauhe. Hyvin sulavat ainesosat: *hyvin sulavien valkuaisten lähteet: 62,7%, **hyvin sulavien rasvojen lähteet: 7,7%.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 14320 KY, D3-vitamiini: 744 KY, E-vitamiini: 500 mg, C-vitamiini: 275 mg, Tauriini: 1,8 g, Rauta (3b103): 31 mg, Jodi (3b201, 3b202): 3,1 mg, Kupari (3b405, 3b406): 9,56 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 40,5 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 128 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 10 g - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 36,0% - Raakakuitu: 7,5% - Raakarasva: 14,0% - Tuhka: 9,3% - Natrium: 1% - Kalium: 0,74% - Omega-3-rasvahapot: 0,8% - EPA/DHA: 0,38%.
RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|42
|35
|28
|2,5
|49
|41
|33
|3
|56
|47
|37
|3,5
|63
|52
|42
|4
|69
|58
|46
|4,5
|75
|63
|50
|5
|81
|67
|54
|5,5
|86
|72
|58
|6
|92
|77
|61
|6,5
|97
|81
|65
|7
|103
|86
|68
|7,5
|108
|90
|72
|8
|113
|94
|75
|8,5
|118
|98
|79
|9
|123
|102
|82
|9,5
|127
|106
|85
|10
|132
|110
|88