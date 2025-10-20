Gastrointestinal Hairball

KOOSTUMUS

KOOSTUMUS: kuivatut siipikarjanvalkuaiset*, vehnägluteeni*, riisi*, kasvikuidut, maissi*, eläinrasvat**, hydrolysoidut eläinvalkuaiset*, vehnä*, maissigluteeni*, kivennäisaineet, juurikasleike, soijaöljy**, hiivatuotteet, kalaöljy**, psylliumin kuoret ja siemenet (0,48%), frukto-oligosakkaridit, leväöljy Schizochytrium sp. (DHA-lähde)**, hiivat (mannaanioligosakkaridien lähde), samettikukkajauhe. Hyvin sulavat ainesosat: *hyvin sulavien valkuaisten lähteet: 62,7%, **hyvin sulavien rasvojen lähteet: 7,7%.