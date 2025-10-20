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Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball
Gastrointestinal Hairball

Gastrointestinal Hairball

Kuivaruoat kissalle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille kissoille

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Saatavilla olevat koot

2 kgkg 2

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® GASTROINTESTINAL HAIRBALL -kuivaruoka on kissoille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on ruoansulatushäiriöistä aiheutuvien haittojen pienentäminen. Hyvin sulava rehu. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä GASTROINTESTINAL HAIRBALL -kuivaruokaa aluksi enintään 12 viikkoa.

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EDUT

Korkea kuitupitoisuus

Kuiturikas ruokavalio auttaa säätelemään suoliston läpikulkua.

Karvapallokompleksi

Erityinen kuituyhdistelmä (mukaan lukien psylliumia) auttaa eliminoimaan nieltyjä karvoja ja hallitsemaan karvapallojen muodostumista.

Ruoansulatuskanavan tuki

Hyvin sulava ruoka ja sen sisältämä tasapainoinen yhdistelmä ravintokuituja tukee ruoansulatuskanavan hyvinvointia ja suoliston toimintaa.

RAVINTOTIEDOT