Gastrointestinal Hepatic

ROYAL CANIN® HEPATIC -kuivaruoka on kissoille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea maksan toimintaa kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä. Kohtalainen valkuaispitoisuus, valikoitua ja hyvin sulavaa valkuaista. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä HEPATIC -kuivaruokaa aluksi enintään 4 kuukautta.