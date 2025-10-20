Gastrointestinal Hepatic

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® HEPATIC -kuivaruoka on kissoille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea maksan toimintaa kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä. Kohtalainen valkuaispitoisuus, valikoitua ja hyvin sulavaa valkuaista. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä HEPATIC -kuivaruokaa aluksi enintään 4 kuukautta.
EDUT
Alhainen kuparipitoisuus
Alhainen kuparipitoisuus auttaa vähentämään kuparin kertymistä maksasoluihin.
Mukautettu proteiinipitoisuus
Mukautettu pitoisuus erittäin laadukkaita proteiineja maksan toiminnan tukemiseen kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä.
Runsaasti energiaa
Korkea energiapitoisuus pienentää ateriakokoa sekä auttaa vähentämään suoliston kuormitusta.
RAVINTOTIEDOT
KOOSTUMUS: maissi, riisi, eläinrasvat, vehnägluteeni*, kuivatut sikavalkuaiset*, maissigluteeni*, kasvikuidut, hydrolysoidut eläinvalkuaiset*, kivennäisaineet, sikuripulppa, soijaöljy, kalaöljy, frukto-oligosakkaridit, leväöljy Schizochytrium sp. (DHA-lähde), hiivat (mannaanioligosakkaridien lähde), samettikukkajauhe. *Valkuaisen lähteet: 27%. Hyvin sulavat ainesosat: 75,3%.
LISÄAINEET (kg:ssa): Ravitsemukselliset lisäaineet: A-vitamiini: 15000 KY, D3-vitamiini: 800 KY, E-vitamiini: 510 mg, C-vitamiini: 210 mg, Tauriini: 2,5 g, Rauta (3b103): 41 mg, Jodi (3b201, 3b202): 2,6 mg, Kupari (3b405, 3b406): 4 mg, Mangaani (3b502, 3b504): 29 mg, Sinkki (3b603, 3b605, 3b606): 159 mg, Seleeni (3b801, 3b811, 3b812): 0,12 mg - Teknologiset lisäaineet: Sedimenttiperäinen klinoptiloliitti: 10 g - Hapettumisenestoaineet.
RAVINTOAINEET: Raakavalkuainen: 26,1% - Raakakuitu: 4,9% - Raakarasva: 22,0% - Tuhka: 6,2% - Natrium: 0,3% - Kupari (kokonaispitoisuus): 7 mg/kg - Omega-3-rasvahapot: 0,91% - EPA/DHA: 0,42% - Muuntokelpoinen energia: 4136 kcal/kg.
RUOKINTAOHJE: ks. annostelutaulukko. Vettä on oltava jatkuvasti saatavilla. Eränumero ja tehtaan hyväksyntänumero, parasta ennen -päivä: ks. pakkaus. Säilytetään viileässä ja kuivassa.
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Grammaa
|Grammaa
|2
|37
|31
|25
|2,5
|43
|36
|29
|3
|49
|41
|33
|3,5
|55
|46
|37
|4
|60
|50
|40
|4,5
|66
|55
|44
|5
|71
|59
|47
|5,5
|76
|63
|50
|6
|80
|67
|54
|6,5
|85
|71
|57
|7
|90
|75
|60
|7,5
|94
|79
|63
|8
|99
|82
|66
|8,5
|103
|86
|69
|9
|107
|89
|71
|9,5
|111
|93
|74
|10
|116
|96
|77