EtusivuKissatTuotteetErikoisruokavaliotGastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic
Gastrointestinal Hepatic

Gastrointestinal Hepatic

Kuivaruoat kissalle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille kissoille

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Saatavilla olevat koot

2 kgkg 2

Mikä on oikea annos?

SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® HEPATIC -kuivaruoka on kissoille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea maksan toimintaa kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä. Kohtalainen valkuaispitoisuus, valikoitua ja hyvin sulavaa valkuaista. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä. Käytä HEPATIC -kuivaruokaa aluksi enintään 4 kuukautta.

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EDUT

Alhainen kuparipitoisuus

Alhainen kuparipitoisuus auttaa vähentämään kuparin kertymistä maksasoluihin.

Mukautettu proteiinipitoisuus

Mukautettu pitoisuus erittäin laadukkaita proteiineja maksan toiminnan tukemiseen kroonisen maksan vajaatoiminnan yhteydessä.

Runsaasti energiaa

Korkea energiapitoisuus pienentää ateriakokoa sekä auttaa vähentämään suoliston kuormitusta.

RAVINTOTIEDOT