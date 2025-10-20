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Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish
Vital Renal Fish

Vital Renal Fish

Säilykkeet kissalle

Täysrehu, erikoisruokavalio aikuisille kissoille

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Saatavilla olevat koot

1 x 85 gg 85 x 1

12 x 85 gg 85 x 12

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SAATAVUUS

Tämä tuote on erikoisruokavalio. Kysy eläinlääkäriltäsi, sopiiko tämä tuote lemmikillesi.

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TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® RENAL WITH FISH -ohuita viipaleita kastikkeessa on kissoille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea munuaisten toimintaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä ja vähentää oksalaattikivien muodostumista. Korkealaatuista valkuaista. Rajoitettu fosforipitoisuus, kalsiumpitoisuus ja D-vitamiinipitoisuus. Virtsaa alkalisoivat ominaisuudet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä aluksi enintään 6 kuukautta kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä ja enintään 6 kuukautta vähentämään oksalaattikivien muodostumista.

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EDUT

Munuaisten toiminnan tukeminen

Alhainen fosforipitoisuus ja kohtuullisesti korkealaatuista proteiinia munaisten toiminnan ja kissan elämänlaadun tueksi.

Mukautettu energiapitoisuus

Mukautetun energiapitoisuuden vuoksi ruoka-annoksen koko on pienempi. Auttaa kompensoimaan heikentynyttä ruokahalua.

Aromaattinen vaihtoehto

Erityinen aromiprofiili ja mukautettu rakenne auttavat stimuloimaan kissan ruokahalua, erityisesti kissoilla, joilla on vastenmielisyyttä ruokaa kohtaan (aversio).

RAVINTOTIEDOT