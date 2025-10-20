Vital Renal Fish

ROYAL CANIN® RENAL WITH FISH -ohuita viipaleita kastikkeessa on kissoille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea munuaisten toimintaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä ja vähentää oksalaattikivien muodostumista. Korkealaatuista valkuaista. Rajoitettu fosforipitoisuus, kalsiumpitoisuus ja D-vitamiinipitoisuus. Virtsaa alkalisoivat ominaisuudet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä aluksi enintään 6 kuukautta kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä ja enintään 6 kuukautta vähentämään oksalaattikivien muodostumista.