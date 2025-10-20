Vital Renal Fish

TUOTETIEDOT
ROYAL CANIN® RENAL WITH FISH -ohuita viipaleita kastikkeessa on kissoille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on tukea munuaisten toimintaa kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä ja vähentää oksalaattikivien muodostumista. Korkealaatuista valkuaista. Rajoitettu fosforipitoisuus, kalsiumpitoisuus ja D-vitamiinipitoisuus. Virtsaa alkalisoivat ominaisuudet. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä aluksi enintään 6 kuukautta kroonisen munuaisten vajaatoiminnan yhteydessä ja enintään 6 kuukautta vähentämään oksalaattikivien muodostumista.
EDUT
Munuaisten toiminnan tukeminen
Alhainen fosforipitoisuus ja kohtuullisesti korkealaatuista proteiinia munaisten toiminnan ja kissan elämänlaadun tueksi.
Mukautettu energiapitoisuus
Mukautetun energiapitoisuuden vuoksi ruoka-annoksen koko on pienempi. Auttaa kompensoimaan heikentynyttä ruokahalua.
Aromaattinen vaihtoehto
Erityinen aromiprofiili ja mukautettu rakenne auttavat stimuloimaan kissan ruokahalua, erityisesti kissoilla, joilla on vastenmielisyyttä ruokaa kohtaan (aversio).
RAVINTOTIEDOT
|PAINO (kg)
|HOIKKA
|HOIKKA
|NORMAALI
|NORMAALI
|YLIPAINOINEN
|YLIPAINOINEN
|Grammaa
|Pouch
|Grammaa
|Pouch
|Grammaa
|Pouch
|1.5
|120
|1+1/2
|100
|1
|80
|1
|2
|150
|2
|125
|1+1/2
|100
|1
|2.5
|175
|2
|145
|1+1/2
|115
|1+1/2
|3
|200
|2+1/2
|165
|2
|135
|1+1/2
|3.5
|225
|2+1/2
|185
|2
|150
|2
|4
|245
|3
|205
|2+1/2
|165
|2
|4.5
|265
|3
|225
|2+1/2
|180
|2
|5
|290
|3+1/2
|240
|3
|190
|2
|5.5
|310
|3+1/2
|255
|3
|205
|2+1/2
|6
|330
|4
|275
|3
|220
|2+1/2
|6.5
|345
|4
|290
|3+1/2
|230
|2+1/2
|7
|365
|4+1/2
|305
|3+1/2
|245
|3
|7.5
|385
|4+1/2
|320
|4
|255
|3
|8
|400
|4+1/2
|335
|4
|270
|3
|8.5
|420
|5
|350
|4
|280
|3+1/2
|9
|435
|5
|365
|4+1/2
|290
|3+1/2
|9.5
|455
|5+1/2
|380
|4+1/2
|305
|3+1/2
|10
|470
|5+1/2
|395
|4+1/2
|315
|3+1/2