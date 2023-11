TUOTETIEDOT

ROYAL CANIN® URINARY S/O + SATIETY -kuivaruoka on kissoille tarkoitettu täysrehu ja erikoisruokavalio, jonka tarkoituksena on struviittikivien liuottaminen, struviittikivien uusiutumisen ehkäiseminen ja ylimääräisen elopainon vähentäminen. Virtsan alikyllästystä tai metastabiiliutta edistäviä ominaisuuksia struviitin osalta ja/tai Virtsaa happamoivia ominaisuuksia. SUOSITUKSET: suositetaan eläinlääkärin lausunnon pyytämistä ennen käyttöä ja ennen käyttöajan pidentämistä. Käytä URINARY S/O + SATIETY -kuivaruokaa 5–12 viikkoa struviittikivien liuottamiseen, aluksi enintään 6 kuukautta struviittikivien uusiutumisen ehkäisemiseen, sekä kunnes tavoiteltu elopaino saavutetaan ja sen jälkeen, jos tarpeen tavoitellun elopainon säilyttämiseksi. Kissojen osalta suositellaan siirtymäkautta ruokavaliota aloitettaessa. Pyrittäessä tehokkaaseen painonpudotukseen tai ihannepainon säilyttämiseen suositellun päivittäisen energiansaannin ei tulisi ylittyä.

