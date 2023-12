wet-sensory

Kissan superaistien ymmärtäminen



Kissat ovat ainutlaatuisia monista syistä, mutta niiden aistien erityispiirteet auttavat ymmärtämään, kuinka niiden hyvinvointia voi parantaa. Mietipä tätä: kissan hajuaisti on 14 kertaa parempi kuin ihmisen. Kissoilla on kuitenkin vain 475 makunystyrää (kun taas ihmisellä niitä on yli 9 000), joten sen makuaisti ei ole erityisen tarkka. Nämä ovat esimerkkejä kissojen aistien erityispiirteistä, jotka on jätetty huomiotta lemmikkien ravinnossa, vaikka aistit vaikuttavat suuresti kissojen ruokamieltymyksiin.

Nyt tilanne kuitenkin muuttuu.



Royal Canin® on hyödyntänyt kissaosaamistaan ja viimeisimpiä tutkimuksia kissanruokien maittavuudesta ja kehittänyt kokonaisen säilykeruokavalikoman, joka on suunniteltu stimuloimaan kissojen ainutlaatuisia aisteja. Tutustu kolmeen eri tuotteeseen, jotka on räätälöity kissasi haju-, maku- ja tuntoaistille. Ne tarjoavat vaihtelevan, aistimuksiltaan monipuolisen kokemuksen ja auttavat tukemaan kissasi kokonaishyvinvointia joka päivä.