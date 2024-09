2. Pohdittavaa ennen koiran hankintaa

Kun valitset koirarotua, joka sopii parhaiten sinulle, perheellesi, odillesi ja elämäntavallesi, on otettava huomioon monia tärkeitä tekijöitä. Koiranomistajana on sinun vastuullasi pitää huolta koirasi terveydestä ja hyvinvoinnista.



Kun uusi lemmikkisi on saapunut, sinulla on esimerkiksi seuraavat tehtävät:

Ravinto – luo perusta koirasi terveelliselle elämälle rodusta riippumatta ja varmista, että koirasi saa alusta alkaen oikean määrän oikeanlaista ruokaa

Eläinlääkärin säännölliset tarkastukset lemmikkisi kehittymisen ja terveyden seuraamista varten

T arjoa koirallesi rodun ja kasvuvaiheen mukaan sopiva määrä liikuntaa.

arjoa koirallesi rodun ja kasvuvaiheen mukaan sopiva määrä liikuntaa. Sosiaalistaminen ja kouluttaminen, jotta lemmikkisi sopeutuu hyvin uuteen elämäänsä.

Löytökoira vai rotukoiran?

Saatat haluat adoptoida koirasi löytöeläintalosta. Se tarkoittaa todennäköisesti vanhemman koiran hankkimista, ja pääset valitsemaan jo uusia koteja odottavien ehdokkaiden joukosta. Vaihtoehdoissa on todennäköisestä sekä puhdasrotuisia että sekarotuisia koiria. Uusi lemmikkisi on todennäköisesti jo ohittanut pentuvaiheen saapuessaan kotiisi mutta tarvitsee silti paljon huomiota, sillä sen on totuttava uuteen ihmiseen ja uuteen ympäristöön.



Jos päätät, että sinulle sopii parhaiten puhdasrotuinen koira, voit perustaa valintasi eri koiraroduista saatavilla oleviin tietoihin, joita on runsaasti. Pystyt myös todennäköisemmin valitsemaan pennun. Siinä tapauksessa sinun on tehtävä perusteellista taustatyötä, jotta löydät vastuullisen kasvattajan. Lemmikin kasvattaminen kriittisten ensikuukausien läpi on sekä etuoikeutettu että vastuullinen tehtävä. Valitsetpa minkä rodun tahansa, pentu tarvitsee paljon hoitoa ja huomiota.