Beaglet ovat yleensä urheilullisia ja energisiä koiria, jotka rakastavat ulkomaailman haistelua. Siksi niiden tulisi saada vähintään tunti liikuntaa joka päivä – ja mieluiten kaksi tai enemmänkin. Iäkkäämmät täysikasvuiset beaglet voivat olla hieman laiskoja ja mielellään vain käpertyä koriinsa, mutta koska rotu on altis ylipainolle, on tärkeää pitää koira liikkeessä. Luontainen metsästysvaisto on tallessa kaikenikäisillä beagleillä, ja ne tykkäävät seurata vainuaan, joten koira voi kannattaa pitää hihnassa – tai ainakin näköetäisyydellä. Lisäksi ne ovat taitavia karkaajia, jotka hallitsevat aitojen ali kaivautumisen, joten myös oman kodin pihassa on hyvä olla tarkkana.