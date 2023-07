Kun valitset ruokaa bokserille, huomioon otettavia tekijöitä on useita: koiran ikä, elämäntyyli, aktiivisuustaso, fyysinen kunto sekä terveys, mukaan lukien mahdollinen sairaus tai herkkyydet. Ruoka tarjoaa energiaa koiran elintoimintojen ylläpitämiseen, ja täydellisen ravitsemuksellisen koostumuksen tulisi sisältää tasapainoisesti eri ravintoaineita. Näin ruokavaliossa ei esiinny ravintoainepuutteita tai niiden ylisaantia, jotka voivat olla koiralle haitallisia. Virtsateiden hyvinvoinnin vuoksi puhdasta ja raikasta vettä tulisi aina olla saatavilla. Ota vettä mukaan kuumalla säällä ja erityisesti silloin, kun liikut koiran kanssa helteellä, jotta se saa säännöllisiä vesitaukoja. Energian saantia voi olla tarpeen mukauttaa ilmasto-olosuhteiden mukaan. Seuraavat suositukset koskevat terveitä eläimiä. Jos koirallasi on terveysongelmia, keskustele asiasta eläinlääkärin kanssa, jolloin hän voi mahdollisesti määrätä koiralle erikoisruokavalion.

On tärkeää valita nappula, jonka koko, muoto ja rakenne tekevät nappulaan hampailla tarttumisesta ja syömisestä helpompaa. Tämä kasvuvaihe tarkoittaa myös kohtuullista energiantarvetta. Suurien rotujen, kuten bokserin, pennuilla on pitkä ja intensiivinen kasvuvaihe, ja ne ovat alttiimpia luusto- ja nivelvaivoille, kuten raajojen kasvuhäiriöille. Kasvun ensimmäisessä vaiheessa on kyse lähinnä luiden kehityksestä, vaikka myös lihakset alkavat kasvaa. Bokserin pennun ruoan energiapitoisuuden rajoittaminen ja oikeasta päivittäisestä ruokamäärästä kiinni pitäminen auttavat hallitsemaan kasvuvauhtia ja minimoivat ylipainon riskiä. Sterilointi / kastrointi on yksi koirien ylipainon riskiä lisäävä tekijä.

Bokserin lyhytkuonoisuus on tärkeää ottaa huomioon valittaessa nappulan kokoa, muotoa ja rakennetta, jotta nappula olisi helppo poimia suuhun ja se kannustaisi pureskelemaan. Mukautettu proteiinipitoisuus ja L-karnitiini tukevat lihasten kehitystä. Muiden ravintoaineiden pitoisuuksien tulee olla normaalia suurempia, etenkin erityisesti kasvun tukemiseen tarkoitetussa penturuoassa. Vaikka ruoan kalsiumpitoisuutta on lisättävä, suurten rotujen pennut ovat herkempiä kalsiumin yliannostukselle. On tärkeää ymmärtää, että ylimääräisten ainesosien lisääminen kasvuvaiheen tukemiseen tarkoitettuun täysravintoon on parhaimmillaan tarpeetonta ja pahimmillaan vaarallista lemmikille, ellei sitä tehdä eläinlääkärin määräyksestä. On suositeltavaa jakaa päivittäinen ruokamäärä kolmeen ateriaan, kunnes koira on kuuden kuukauden ikäinen. Tämän jälkeen voi siirtyä kahteen ateriaan päivässä.