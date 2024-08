Ranskanseisoja, gascognelaistyyppi

Nämä jalot seisojat ovat voimakkaita, mutteivät millään lailla raskaita. Niiden rakenne on vankka ja raajat vahvat. Naaraat ovat uroksia sirompia. Iho on joustava ja melko löysä. Ranskanseisojaa on kahta eri tyyppiä: suuri gascognelaistyyppi ja pieni pyreneläistyyppi.

Alun perin ne tulivat Lounais-Ranskasta ja vastaavasti Pyreneiltä, jossa rodut pysyivät puhtaina. Viime vuosikymmeninä niistä on tullut suosituimpia ranskalaisia seisojia, ja alkuperäisen ruskean tyypin sanotaan olevan useimpien eurooppalaisten seisojien esi-isä.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista