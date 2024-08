Näillä rauhallisilla, hyvin vahtikoiriksi soveltuvilla koirilla on monia ainutlaatuisia piirteitä, joista yksi on niiden leijonamainen ulkonäkö ja itsevarma askel. Tämän rodun koirilla on kaksi turkkityyppiä: pidempi, karkea turkki ja lyhyempi, sileä turkki.

Chow chow't ovat itsenäisiä, mutta erittäin uskollisia omistajilleen. Nämä koirat voivat olla tuntemattomia kohtaan epäileviä ja saattavat olla erittäin varautuneita uusien ihmisten seurassa.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista