Coton de tulear

Yksi rodun tärkeimmistä ominaispiirteistä on sen turkki, ja siitä se saa myös nimensä. Rakenteeltaan puuvillamainen karva on pehmeä ja taipuisa. Näillä koirilla on tummat, pyöreät silmät, jotka ilmentävät niiden eloisuutta ja älykkyyttä.

Niiden sosiaalinen, iloinen temperamentti on yksi rodun ensisijaisista piirteistä. Nämä hurmaavat pienet koirat sitoutuvat helposti omistajiinsa ja tulevat hyvin toimeen muiden koirien kanssa.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista