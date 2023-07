Yksi mahdollinen, mutta yleinen dalmatialaisten ongelma on kuurous

Valitettavasti eri asteisia kuulohäiriöitä on yli 15 %:lla koirista, ja joidenkin arvioiden mukaan niiden esiintyvyys on Yhdysvalloissa jopa 30 %. 5 % koirista on kuuroja molemmista korvista. Onnettomuusriski on korkeampi ja sen lisäksi koiran kouluttaminen voi olla vaikeampaa, joskaan ei mahdotonta. Koira on fiksu ja voi oppia viittomakieltä helposti, jos sen omistaja on valmis keksimään viittomia. Kuurous liittyy dalmatiankoiran täplikkään värityksen aiheuttavaan geeniin, minkä vuoksi se on perinnöllistä. Vastuulliset kasvattajat tarkastavat kuitenkin aina mahdollisten vanhempien kuulohäiriöt ensin, joka voi vähentää pentueen kuulohäiriöiden mahdollisuutta. Lisäksi myös pennut voidaan testata. Osittain kuurot dalmatiankoirat voivat kuitenkin elää melko normaalia elämää ja pärjäävät hyvin.