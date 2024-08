Kolmesta anglo-français-rodusta valkoiset ja oranssit ovat vähiten tunnettuja ja harvinaisimpia. Morfologisesti niillä ei ole serkkujensa kanssa paljoakaan yhteistä, sillä ne eroavat värin ja tyypin osalta.

Grand anglo-français blanc et orange on français et orangen ja englanninkettukoiran risteytys, ja niillä onkin suonissaan brittiläistä verta. Näiden verrattain vahvojen, voimakkaiden koirien lyhyt pää on enemmän englantilainen kuin tricolour.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista