Nämä älykkäät ja tasapainoiset koirat ovat valppaita, ylpeitä ja vankkoja. Käytännössä kulmikkaalla rodulla on hyvä luusto, mutta se on silti elegantti rakenteeltaan ja liikkuukin arvokkaasti. Koiralla on melkein ihmismäinen ilme, joka vangitsee katseen. Se ei ole arka eikä aggressiivinen, vaan hyvin valpas ja erittäin kiintynyt omistajaansa.

Kaikki kolme rotua (griffon bruxellois, griffon belge ja petit brabancon) periytyvät pienestä karkeakarvaisesta Smousje-nimisestä koirasta, jota oli havaittu Brysselin alueella jo vuosisatojen ajan. Näitä pieniä koiria kasvatettiin vartioimaan vaunuja ja pitämään jyrsijät poissa talleilta. Kaksi griffonia ovat karkeakarvaisia ja eroavat värinsä osalta, kun taas petit brabanconin karva on lyhyttä.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista