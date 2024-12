Havannankoira

Havannankoirat ovat vankkoja pieniä koiria, joilla on lyhyet jalat ja eloisa askel. Niillä on runsas, pehmeä, pitkä turkki, joka on usein laineikas. Nämä koirat ovat rakastavia ja helliä omistajilleen ja ovat mieluiten omistajansa rinnalla koko päivän.

Havannankoirat ovat valppaita koiria, jotka ilmoittavat omistajalleen lähestyvistä vieraista ihmisistä, minkä ansiosta ne ovat erinomaisia vahtikoiria.

Lähde: tärkeimmät tiedot ja ominaisuudet Fédération Cynologique Internationalen (FCI) materiaaleista